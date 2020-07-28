28.07.2020, Киев, Игорь Петров
 
Кризис, Медицина, Общество, Политика, Россия, Украина
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Постмайданная Украина не переживёт коронакризис – эксперт


Если в развитых странах правительства принимают пакеты социальной помощи на период пандемии, то украинские правительство лишь ухудшает положение людей.

Об этом эфире программы «Принцип Гольдарба» на телеканале KPT заявил экономист Максим Гольдарб, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В США готовят пакет помощи людям, но не нашим людям, их людям, на 1 триллион долларов. Это 9 годовых ВВП Украины. Это очень много, это сумасшедшие цифры, это 20 долгов Украины. Что это означает?

Адресная помощь, снижение налогов, пособия, снижение стоимости обучения и так далее. То есть, огромный социальный пакет предоставляется гражданам страны, для того чтобы проблемы с пандемией, проблемы с кризисом, который возник из-за пандемии, чтобы это все ушло в сторону.

Что мы слышим от нашего правительства? Вакцины не будут бесплатными, не ожидайте, надо чуть-чуть поднять налоги, потому что мы потратили весь фонд против COVID-19, надо потуже затянуть пояса, надо для мелкого бизнеса, который еле выживает, ввести электронный контроль кассовый, поднять тарифы, поднять цены на электроэнергию, поднять цену на газ, «но вы там выживайте».


Разница в поведении двух правительств – Штатов и украинского правительства – она настолько очевидна, что это еще раз подчеркивает, что если мы не изменим всю систему, если мы не выстроим опять, как когда-то здесь было, государство для человека, здесь будет беда, здесь будет проблема. Богатые страны, те страны перешагнут, переживут. Украина не переживет и не перешагнет», – подытожил Максим Гольдарб.

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