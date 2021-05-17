Постмайданная украинская ось пошатнулась. Мировое сообщество поддерживает республики Донбасса

17.05.2021, Донецк, Алексей Муратов

Несмотря на антироссийскую информационную повестку, которую восьмой год формирует коллективный Запад, истина всё равно одерживает победу над гнусной ложью. О том, что Украина, при содействии Европы и Америки, обстреливает Донбасс, несмотря на информационную блокаду, знают обычные американские и европейские жители. Всё-таки в эпоху Интернета правде ещё удаётся просочиться через пласты лжи, грязи и искажённых фактов. Люди мира, проживающие и в Европе, и в Америке, и даже в Австралии, убедились, что их политики из всех утюгов называют белое чёрным, а чёрное белым. Но всем ясно одно: чёрное – это коллективный Запад – Карабас Барабас для украинских чиновников-марионеток. Белое – это Донбасс, который вместе с Россией обязательно победит.

Лучшим доказательством моих слов являются обращения западных политических активистов, политологов, писателей и общественников к жителям Донбасса, пишет в авторской колонке для «ПолитНавигатора» один из лидеров движения «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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Ирландский социалистический республиканец Томми Маккирни в своём обращении подтвердил истину, а именно, сообщил, что семь лет назад украинские реакционные силы, опираясь на идеологию глобального империализма, осуществили государственный переворот, который повлёк за собой свержение демократически избранного президента Украины. «Политические силы правого толка свергли законное правительство, установив свой режим, который поспособствовал возрождению опасных фашистских элементов, подавляемых с тех пор, как Красная Армия разгромила нацистскую идеологию в 40-е. Для того, чтобы внедрить этот самый правый режим, его последователи начали оказывать давление на оппозицию. Их целью была атака на прогрессивные структуры и социумы в пределах бывшего государства Украины, а также стремление посеять раздор среди гражданского населения», – сказал Томми Маккирни. Провозглашение Народных Республик Донбасса, по мнению ирландского социалистического республиканца – это противостояние тому, что равносильно этнической чистке.

«Народ Донбасса, вопреки огромным трудностям, дорогой ценой, с глубоким чувством самопожертвования, защищал границы своего новообразованного государства – Донецкой Народной Республики. К удивлению и изумлению многих во всём мире, Донецкая Республика выстояла! Семь лет спустя она не сломлена: горда, сильна и непокорна!», – выразил восхищение нашими людьми ирландец. Он сделал акцент на том, что отвага и сила духа защитников ДНР в разы мощнее, если рассматривать вопрос сквозь призму огромного веса оппозиции.

«Киевский режим снабжался финансово, поддерживался и поощрялся глобальным империализмом в лице Соединённых Штатов, Европейского Союза и Великобритании, а именно – Альянсом НАТО. Важно признать, что данная поддержка киевского режима небескорыстна, и, впрочем, она подпитана эгоистичными стратегическими целями. Цель подразделений, возглавляемых НАТО, – расширить свои способности к проецированию военной мощи по всему миру, а в частности, – усилить сферу компетенции неолиберализма, – экономической системы свободного рынка», – заметил Томми.

Таким образом, спонсируя войну в Донбассе и проводя антироссийские мероприятия, глобальные либерасты намерены удостовериться, что возрождение социализма от имени трудящихся всего мира невозможно.

Наш ирландский друг обращает внимание на то, что ДНР стойко держится и удерживает оборону против варварства. «Прогрессивное человечество празднует свою седьмую годовщину. Хочется пожелать успеха в дни грядущие и в будущем в целом. От лица Ирландии в таких случаях мы говорим: Виват Герои-защитники Донецкой Народной Республики! Да здравствует ДНР! Ирландия желает вам всего наилучшего!», – поздравил донбасских жителей Томми Маккирни.

Поприветствовал граждан ДНР и поздравил их с седьмой годовщиной независимости Набиль Халлак, исполнительный директор и национальный координатор международного арабского сообщества справедливости в Палестине. «Мы с вами разделяем общую точку зрения о сопротивлении и борьбе за приобретение свободы и независимости. Мы тоже сражались: такие же ливанцы и палестинцы боролись с оккупантами и агрессорами. И мы продолжаем делать эту работу, чтобы все три народа мира стали свободными. Вместе мы формируем единый фронт вопреки империалистам. Мы знаем врагов, которые пытались сдержать нас и свести к минимуму наши усилия для своей собственной выгоды и во имя собственных преступных сговоров. Мы солидарны с вами, ведь мы занимаемся одним общим правильным делом, ведя справедливую борьбу для достижения нашей свободы и независимости. Да благословит вас всех Бог!», – обратился к жителям Донбасса Набиль Халлак.

Ещё одним другом Республики и нашим братом по духу является австралийский писатель, академик, директор Центра исследований контргегемонии Тим Андерсон. Жителей Донецкой Народной Республики он называет храбрыми и сопротивляющимися. По мнению Тима, мировой узурпатор – это НАТО. И сейчас – время повышенной агрессии, когда военные корабли Североатлантического Альянса движутся к Чёрному морю, а его войска направляются в Донбасс.

«Эти манёвры НАТО – серьёзная угроза международному миру и безопасности, а также – прямая угроза вашим Народным Республикам. Конфликт, если его правильно охарактеризовать, является следствием агрессивного наступления НАТО на восток и захвата киевского режима после 2014 года. Это обеспокоивает русскоязычное население Донбасса. Мы знаем, что ваш мир перевернулся с ног на голову после государственного переворота в Киеве и резни в Одессе. Мы наблюдали за тем, как ваших соотечественников, протестовавших против переворота, расстреливали и сжигали заживо в Киеве и Одессе», – сказал Тим Андерсон.

Австралийский писатель восхищается нашим народом, потерявшим миллионы жизней в борьбе с немецкими нацистами в годы Великой Отечественной войны, и непорабощённым неонацистами киевской власти в новейшей истории.

«Державы НАТО, особенно Вашингтон, способствовали разрушению вашей страны, поэтому вам пришлось искать убежище в Народных Республиках при поддержке России. О каком примирении с киевским режимом может идти речь, когда он захвачен иностранными державами и намерен проявлять агрессию против вашего российского наследия? Президент России заявил: «Мы не оставим Донбасс, несмотря ни на что». Но Владимир Путин также добавил, что необходимо позаботиться о последствиях будущих действий. Москва дала ясно понять, что русскоязычные люди в регионе не могут оставаться без государственных услуг. То есть Российская Федерация продолжит следовать заданным путём, потому что если не Россия, это некому будет сделать, – подчеркнул Тим.

Директор Центра исследований контргегемонии Тим Андерсон также уверен, что нынешняя киевская власть не прекратит огонь, ведь её руководители из НАТО дали ясно понять, что не допустят этого – мира они не хотят. НАТО хочет управлять Донбассом, точно так же, как всеми силами пытался контролировать большую часть Восточной и Западной Азии.

«В этих условиях мы, как друзья независимого народа Донбасса, можем только предложить нашу солидарность, нашу приверженность антиимпериалистическому единству и приложить усилия для противодействия и нейтрализации всепроникающей пропаганды. Примите наши братские «объятия» со всего мира», – такими словами завершил своё обращение к донбассовцам Тим Андерсон.

Поддерживают граждан Народных Республик Донбасса и жители столицы ненавистницы России – Великобритании. Жительница Лондона, политический активист и гуманист Кэрол Свордс в своём обращении к нашим людям сказала, что гордится своими русскими корнями.