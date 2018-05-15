15.05.2018, Киев, Игорь Петров

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Постмайданная власть “опустила” нас – военные пенсионеры опять протестуют

Около двух тысяч пенсионеров силовых структур, военных и правоохранительных ведомств Украины провели очередную акцию протеста у стен Верховной Рады, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Пенсионеры требуют не допустить изменения законодательства в части социального и пенсионного обеспечения бывших правоохранителей и военных. В частности, они выступают против принятия подготовленного Минсоцполитики законопроекта «О внесении изменений в законы Украины о перерасчете пенсий лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц», который изменяет порядок пенсионного обеспечения ветеранов сектора безопасности и обороны и, как заявляют ветераны, нарушает ряд статей Конституции Украины.

Как заявляют пенсионеры, данный законопроект отменяет действующий закон и лишает ветеранов льгот. Это, по их словам, демотивирует тех, кто сейчас служит в украинской армии и силовых структурах.

«Военнослужащие, которые гибнут каждый день, смотрят на нас. Назовите мне еще хоть одну страну, где люди в погонах, которые служили родине, были честью и совестью, высшей ценностью, и их так низко «опустили», – заявил в своем выступлении генерал-майор Александр Геращук. – Нас «опустила» та власть, которая пришла после Майдана. Как небритые свиньи после Майдана они сразу ринулись занимать кабинеты, хлебные места чтобы красть. Как можно прожить за мизерную пенсию? В чем я провинился, что за время этой послемайдановской власти я стал в несколько раз беднее? И таких нас сотни тысяч по всей Украине!».