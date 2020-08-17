Постмайданную Украину уже не спасут никакие выборы

17.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

Для выхода из глубокого политического кризиса Украине понадобятся десятилетия, при условии, что адекватные кадровые назначения начнутся уже сейчас. Однако Киевский истеблишмент делает всё возможное, чтобы ситуация становилась только хуже.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявила директор политического агентства «AGGroup» Анна Быкова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Любой экономический специалист мирового уровня скажет, что для выхода из экономического кризиса Украине нужны годы. Для выхода из политического – нужны десятилетия. И нет никакой гарантии, что этот результат будет, учитывая, что мы не прогнозируем кадровый фактор.

Эти местные выборы будут неприятными. Они не подарят гениальных кадровых решений. Они немного изменят конъюнктуру, но это будут точечные изменения», – сказала эксперт.

По её мнению, киевский истеблишмент делает всё возможное для того, чтобы политический кризис на Украине только усугублялся.

«В целом же разочарование «слугами» приведёт к тому, что следующие а-ля «слуги» вытеснят ещё дальше тех, кто планировал занимать вторые и третьи места на выборах. Но станет ли от этого хуже?

Приведёт ли к улучшению политики гендерная квота? Я в этом не уверена, потому что должна быть предыстория, должен быть уровень политического образования в стране, осведомлённость и культура. Закрыть её сможет любая партия, но вывести это в плюс практически невозможно, если не заниматься этим накануне.

А у нас цикл выборов таков, что люди верят в ключевые хэштеги и декорации, но не успевают вникнуть в суть. А политики, вместо того, чтобы развивать политическую культуру, выступают за деградацию.

Яркий пример – современная реформа образования, которую лично я считаю отупляющей и деградационной, но никак не инновационной с прицелом на умную нацию», – резюмировала Быкова.