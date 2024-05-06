«Постоянно колотят всем, что есть» – ВСУ в Часов Яре с ужасом ждут летних месяцев
Российская армия продолжает усиливать обстрелы вражеских позиций по всему фронту, и следующие несколько месяцев окажутся самыми тяжёлыми для ВСУ.
Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил бежавший из Донецка заукраинский журналист Кирилл Сазонов, ныне вступивший в ВСУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сейчас и командование наше, и реальные толковые военные эксперты, и военные сходятся на том, что у нас впереди самые жесткие, наверное, недели-две будут сейчас. Очень тяжелыми будут май-июнь.
Это по всем анализам, по всем планам. Российские приготовления не секретны ни для кого. Но я списываю по опыту на российское разгильдяйство и нестыковки, так как у них не получается почти никогда сделать вовремя то, что они планируют. Думаю, что тяжелыми будут на самом деле все три летних месяца, и сентябрь тоже. Всё это время они будут давить по максимуму», – сказал Сазонов.
«Это вот очень критичное время. Мы ждём пятого-шестого числа каких-то очень массированных попыток нас продавить. Потому что то, что идёт последние несколько дней здесь, в Часов Яре, это уже не обстрелы, это реальная подготовка перед наступлением. Они просто колотят постоянно. Колотят всем, что есть», – добавил всушник.
Спасибо!
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