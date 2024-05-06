«Постоянно колотят всем, что есть» – ВСУ в Часов Яре с ужасом ждут летних месяцев

Российская армия продолжает усиливать обстрелы вражеских позиций по всему фронту, и следующие несколько месяцев окажутся самыми тяжёлыми для ВСУ.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил бежавший из Донецка заукраинский журналист Кирилл Сазонов, ныне вступивший в ВСУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Сейчас и командование наше, и реальные толковые военные эксперты, и военные сходятся на том, что у нас впереди самые жесткие, наверное, недели-две будут сейчас. Очень тяжелыми будут май-июнь.

Это по всем анализам, по всем планам. Российские приготовления не секретны ни для кого. Но я списываю по опыту на российское разгильдяйство и нестыковки, так как у них не получается почти никогда сделать вовремя то, что они планируют. Думаю, что тяжелыми будут на самом деле все три летних месяца, и сентябрь тоже. Всё это время они будут давить по максимуму», – сказал Сазонов.