Постпред Крыма при Путине отреагировал на высказывания турок по Крыму

Новости Украины

Антироссийский саммит «Крымская платформа», который в этом году прошел в режиме видеопосланий глав государств и руководителей организаций, нацелен на эскалацию напряжённости вокруг Крыма, и это будет продолжаться вплоть до жесткой и убедительной реакции России на попытки изменить статус региона.

Об этом на пресс-конференции заявил вице-премьер правительства Крыма – постоянный представитель республики при президенте Георгий Мурадов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Абсолютно понятно, что с Крымом вопрос закрыт, и я думаю, что эта «Крымская платформа» нацелена на новую эскалацию напряжённости именно вокруг Крыма, потому что со спецоперацией сделать ничего не могут, а вокруг Крыма обострить обстановку, это сказать: мы будем, по существу, идти на войну с вами, потому что Крым – российская территория. Это готовность Запада заявлять – чтобы вы там ни предпринимали на Украине, мы будем с вами воевать», – отметил он.

По словам вице-премьера, вся логика поведения стран Запада выражается в их концептуальных документах. Английский историк и философ Арнольд Тойнби в прошлом веке сформулировал простую концепцию вызовов и ответов: если по вам наносится удар или осуществляется вызов, а ваш ответ будет мягким, или вообще никакого не будет, вы получите новые удары, новые вызовы. Если же ответ сильнее вызова, и вы «врежете так, что мало не покажется», никакого нового вызова не будет.

«Они живут в этой парадигме и трактуют так, что если Россия не ответила очень жёстко – так, чтобы камня на камне не осталось, значит, можно устраивать новые вызовы, и будут с этими новыми вызовами идти, как по Крыму, до самого конца. Пока не получат очень жёсткий и убедительный ответ, который не позволить им трактовать, как некую слабость с Российской стороны. Это мой анализ событий, моё понимание того, что происходит, поэтому раньше или позже нам придётся ответить очень жёстко. Ответить так, чтобы всем было понятно, что ничего мы просто так не оставим и уговорами не обойдёмся, если вы будете продолжать ваши провокации», – подчеркнул Мурадов.

Что касается заявлений Турции об однозначно украинской принадлежности Крыма, то, по словам вице-премьера, они идут вразрез с договорами и соглашениями, подписанными еще в XVIII веке.

«Мы прекрасно понимаем двойственность политики Турции. Она и в кавказских вопросах себя ведёт совсем неоднозначно и двойственно, она и в сирийском вопросе затрагивает наши интересы, – пояснил Мурадов. – Но что касается Крыма, нам абсолютно понятная логика. Украина – уже разваливающееся государство. Турки требуют отдать Крым Украине, а Украина развалится. И тогда появляется шанс вернуть Крым Турции. Но все договоры и соглашения, подписанные по Крыму в конце XVIII века, никто не отменял, а там чётко зафиксировано: принятие Турцией российской принадлежности Крыма, и все это остаётся в силе. Поэтому разрушать ранее подписанные соглашения с Османской империей очень накладно. Там столько всего важного подписано для Османской империи, что, если это перечеркнуть, то все начнётся сначала. Это абсолютно не конструктивно и опасно для самой же Турции», – заключил он.