Постпред Крыма при Путине пристыдил Грефа и Костина

31.07.2019, Симферополь, Владимир Гладков

Крупные российские банки, пятый год отказывающиеся работать в Крыму, могли бы открыть свои представительства на полуострове по примеру авиационных компаний.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Представьте себе, вот была ситуация с авиацией. Полетела одна компания, «Добролёт» называлась – её разорили, обанкротили, санкции поставили и так далее. А когда полетели все вместе, ещё и в один день и консолидировано, все взяли и полетели – что делать нашим врагам и оппонентам? Всю авиационную сферу запретить взаимодействия с Россией? Ничего себе, 1/6, 1/7 часть мира – а как тогда летать через Россию, а как вообще связи с ней поддерживать? То же самое, уверяю вас, было бы и с банковской сферой.

Если все банкиры зашли, крупные я имею в виду, не будем брать уж там 500 банков, 10-20 крупнейших банков: невозможно взять их все, объявить под санкции, потому что как тогда рассчитываться за нашу нефть, за наш газ, за все природные ресурсы, как вести всю систему расчётов? Невозможно это сделать.

Поэтому эти все отговорки крупных предпринимателей – это от лукавого. Это всё зависит от патриотизма. Есть представители крупных корпораций, крупных организаций, которые сюда вошли», – подчеркнул Мурадов.