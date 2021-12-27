Постпред при Путине: Мы недооценили опасность «Крымской платформы»

Новости Украины

Проходивший минувшим летом в Киеве при участии стран западного блока форум «Крымская платформа» стал катализатором усиления давления на Россию

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Известиям» заявил вице-премьер Крыма, постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов, отвечая на вопрос, как он оценивает обстановку в Крыму и Черноморском регионе на фоне растущего напряжения на юго-востоке Украины.

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«Первое, что отмечу, — корень этой проблемы был заложен Киевом еще в августе, когда Украина провела «Крымскую платформу». Не зря мы против нее боролись — сегодня очевидно, что ее нельзя было недооценивать. Это мы говорили всё время, у нас были достаточно частые, глубокие дискуссии с очень известными российскими экспертами по международным отношениям, политиками, которые убеждали — не стоит обращать на эту платформу внимания, что это какая-то очередная акция Киева, очередное сборище, оно, мол, ничего не значит», – сказал Мурадов.

«Мы же доказывали, что это серьезный вопрос, потому что западные страны, НАТО и его сателлиты в рамках этой платформы, по сути, брали на себя письменное обязательство наращивать давление на Россию. Так оно и вышло: подписав документ, участники «Крымской платформы» — не просто так же она называется «платформа по деоккупации Крыма» — на протяжении последних двух-трех месяцев ведут активную работу по ее исполнению», – добавил политик.

По его мнению, следствием «Крымской платформы» стали активные провокации в отношении морского и воздушного пространства в регионе.

«Мы видим прямое воплощение этой политики на практике — и военные корабли натовские, которые близко подходят к Крыму, если помните, британский корабль «Дефендер» и вовсе пошел на нарушение границы. Это и участившиеся облеты их самолетов вблизи нашего пространства, в том числе стратегических, это и диверсии в отношении самой территории РФ», – говорит вице-премьер Крыма.

Он убежден, что «Крымская платформа» «стала юридическим обоснованием агрессивных действий Запада в регионе».

«Она многослойная, многогранная, предусматривает комплексные действия против РФ. Это и нанесение нам постоянного беспокойства своей возросшей военной активностью, это и продолжение агрессивной риторики в отношении якобы нарушения прав человека в Крыму, это и безосновательные фальсификации по крымскотатарской теме. В числе первых в этой платформе есть пункт о якобы защите свободы судоходства в Черноморско-Азовском регионе, что можно трактовать как намерение продолжать провокации с судами в Керченском проливе, как это было в 2019 году», – резюмировал Мурадов.