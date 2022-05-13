Постпред при Путине объяснил, когда освобожденные территории войдут в состав России

13.05.2022  12:28 (Мск), Симферополь
Любовь Смирнова.  
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Денацификация, Дзен, Крым, Политика, Россия, Украина, Херсон
Новости Украины

Включение Херсонской области в РФ невозможно без голосования за выход из состава Украины и за обращение к президенту Владимиру Путину с соответствующей просьбой.

Об этом в эфире «Крым 24» заявил постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ –заместитель председателя Совета министров Георгий Мурадов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Включение Херсонской области в РФ невозможно без голосования за выход из состава Украины и...

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«Когда происходит изменение границ, обязательно должно быть изъявление воли людей, – подчеркнул он. – Другое дело, когда выражать эту волю и в какой форме, это тоже вопрос дискуссионный. Форматы могут быть разные, но референдум, как наивысшая форма, в создавшихся условиях провести невозможно. Это может быть решение областного совета или органов власти.

Но в начале должно быть решение о выходе из состава другого государства, потому как Российская Федерация может признать провозгласившую независимость область и дальше двигаться по направлению, который в свое время прошел Крым».

По словам постпреда, освобожденные территории являются таковыми, если они свободны от нацистской власти и вооружений. И они не могут считаться освобожденными пока по ним наносятся удары.

«Но президент вкладывал смысл, что вся территория Украины должна быть демилитаризована и денцифицирована. Но пока это север Тавриды и Приазовье. Большой путь еще пройти предстоит», – уверен Мурадов.

Его точку зрения поддерживает политолог Сергей Михеев. Он напомнил, что до образования Советского союза Украина не была в тех границах, в которых она сейчас существует.

«Вся территория Украины по большому счету – это наша земля. Это моя личная позиция и она была всегда такой. Исторически, это те территории, которые мы осваивали, строили и развивали. Это земли, за которые мы воевали», – подчеркнул Михеев.

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