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Новости Украины

Попытка киевского режима отвоевать Крым приведет к разрушению украинской государственности.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов.

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«Украинские власти называют россиян оккупантами, а крымское население предателями, и они хотели бы, как они заявляют, освободить полуостров и от одних, и от других, то есть оставить в Крыму выжженную землю. Разумеется, никто не позволит им этого сделать, и подобные замыслы крымчанам ясны. В результате агрессии против российского Крыма наступит конец украинской государственности», – сказал Мурадов в интервью «Независимой газете».

По его мнению, проведение саммита «Крымская платформа» в Киеве направлено на дальнейшее разжигание военного противостояния, в чем заинтересованы США и НАТО, а также на создание новой опасной точки эскалации на полуострове.

Собеседник издания считает, что США рассчитывают «добиться коллективного одобрения и таким образом «легализации» решения о применении американских ракетных систем HIMARS на крымском направлении, ссылаясь на то, что в Вашингтоне не считают Крым территорией России».

«Однако представители России неоднократно предупреждали, что террористические атаки в отношении российских объектов приведут к ответным ударам по штабам и центрам принятия решений. При этом не уточнялось, по каким именно штабам и центрам вероятны ответные удары. По тем, что в Киеве, или по каким-то другим, расположенным подальше. И пусть в Вашингтоне и Брюсселе хорошенько подумают, куда прилетит ответ. Конечно, руководство нашей страны и русские люди в целом весьма терпеливы, но и их терпению приходит конец», – резюмировал Мурадов.