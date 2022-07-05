Постпред России при ЕС раскрыл место, откуда Европа возьмет 9 мрпд евро для Украины

Новости Украины

Во время пандемии страны ЕС, так же как США, начали активно печатать деньги на постпандемийный восстановительный проект, однако эти ресурсы уже не безграничны.

Об этом во время пресс-конференции в Москве заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Главная проблема, с которой сталкивается Еврокомиссия как разработчик этого проекта (новый пакет макрофинансовой помощи для Украины на сумму до 9 миллиардов евро – ред.) и с которой столкнутся на соответствующем этапе страны-члены ЕС, которым предстоит его утверждать – это простой вопрос, где взять деньги? Ведь не будем забывать, что экономика стран ЕС, как и всего мира, прошла через серьезные испытания пандемии минувшие два года. Выход из пандемии ЕС и США избрали упрощенный. А именно напечатать больше денег, в одном случае доллары, в другом случае евро, и утвердить планы пост пандемийного восстановления за счет накачивания финансовых средств в экономику», – заявил Чижов

По его мнению, ресурсы печатного станка европейского центробанка не безграничны, а восстановительный проект после пандемии, на который печатались деньги, не предполагал финансовые затраты ещё и на Украину.

«Ресурсы, если упрощенно говорить, ресурсы печатного станка в европейском центробанке, который является эмиссионным центром по второй резервной валюте мира – евро, так же, как и в США, эти ресурсы не безграничны. Сейчас мы наблюдаем поползновения такие, как-бы за счет этих уже согласованных и как-бы выделенных средств решить ещё проблему содействия Украине. Это будет нарушение изначальных условий этого постпандемийного восстановительного проекта. Так что ситуация достаточно неоднозначная», – добавил постпред.