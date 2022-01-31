Постпред России при ООН: «Украина разрушит себя сама»

31.01.2022  22:49 (Мск), Москва,
Владимир Гладков.  
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Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс, Минский процесс, Общество, ООН, Политика, Россия, Скандал, Украина
Новости Украины

Единственным путём сохранения целостности украинского государства является прямой диалог Киева с республиками Донбасса.

Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постпред России Василий Небензя, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Единственным путём сохранения целостности украинского государства является прямой диалог Киева с республиками Донбасса. Об...

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«Что касается призывов урегулировать кризис внутри Украины, то мы двумя руками – «за». Но у этого кризиса есть только одно измерение – внутриукраинское. Исправить ситуацию можно исключительно через выполнение Киевом Минских договоренностей, предусматривающих, прежде всего, прямой диалог с Донецком и Луганском, другого пути нет.

Если наши западные коллеги подталкивают Киев к саботажу Минских договоренностей, чем украинские власти охотно пользуются, то это может закончиться для Украины самым плачевным образом. И не потому что кто-то её разрушит, а потому что она разрушит себя сама. И Россия здесь ни при чём, не пытайтесь перекладывать с больной головы на здоровую», – заявил Небензя.

«Обо всём об этом мы подробно поговорим 17 февраля, в ходе давно запланированного нами ежегодного заседания Совета безопасности по выполнению резолюции 2202 (о «Комплексе мер по выполнению Минских соглашений» (12 февраля 2015 года) – ред.)», – напомнил российский посол.

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