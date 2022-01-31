Постпред России при ООН: «Украина разрушит себя сама»

Единственным путём сохранения целостности украинского государства является прямой диалог Киева с республиками Донбасса.

Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постпред России Василий Небензя, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается призывов урегулировать кризис внутри Украины, то мы двумя руками – «за». Но у этого кризиса есть только одно измерение – внутриукраинское. Исправить ситуацию можно исключительно через выполнение Киевом Минских договоренностей, предусматривающих, прежде всего, прямой диалог с Донецком и Луганском, другого пути нет.

Если наши западные коллеги подталкивают Киев к саботажу Минских договоренностей, чем украинские власти охотно пользуются, то это может закончиться для Украины самым плачевным образом. И не потому что кто-то её разрушит, а потому что она разрушит себя сама. И Россия здесь ни при чём, не пытайтесь перекладывать с больной головы на здоровую», – заявил Небензя.