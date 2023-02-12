Постпред США при НАТО юлит, отказываясь признавать ведение войны против России

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В интервью Deutsche Welle постпред США при НАТО Джулианн Смит всячески пыталась откреститься от ведения боевых действий с Россией, называя происходящее лишь «помощью Украине», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вы обучаете, снабжаете, вливаете огромные суммы, чтобы удержать страну на плаву. Предоставляете разведданные, консультируете, лишь на курок сами не нажимаете. Разве различие между бойцом и поставщиком не становится довольно условным? Похоже, Москва это воспринимает именно так», – отметил британский журналист Тим Себастиан.

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«С НАТО всё предельно ясно: Альянс не оказывает прямой силовой поддержки, НАТО не имеет присутствия на земле, войска НАТО не находятся на территории Украины. Но отдельные страны-участницы пришли на помощь Украине, которая защищается от российской агрессии. Я считаю, это важное отличие. Россия очень старается представить свой сложный нарратив, часто пытается заявить, что НАТО принимает непосредственное участие, но альянс этого не делает. Мы помогаем украинским военным защищать свою территорию. И это всё», – попыталась откреститься Смит.

Однако Себастиан привёл конкретную цитату.

«Экс-командующий силами НАТО в Европе Ричард Ширрефф сказал: «Люди должны признать, что сейчас самое настоящее состояние войны между Западом и Россией». Вы согласны?» – прямо спросил журналист.

«Россия развязала агрессивную войну на Украине, такова реальность. Мы здесь не для того, чтобы обсуждать нарратив русских, что Россия каким-то образом вовлечена в прямой конфликт с НАТО. Это абсурдно и, очевидно, не является правдой. Это конфликт между двумя странами – Россией и Украиной. Речь идёт о нарушении одной страной суверенитета и территориальной целостности другой, речь о принципе устава ООН и о мировом сообществе, а не только о Западе», – юлила американский дипломат.