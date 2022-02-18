Постпред Украины в ООН грозит России «решительным ответом» на признание ЛДНР

Официально признание Россией республик Донбасса не только разорвёт Минские соглашения, но и якобы станет угрозой всей системе международной безопасности.

Об этом в ходе заседания Совбеза ООН по ситуации в Донбассе заявил постпред Украины Сергей Кислица, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Признание Россией так называемых Донецкой и Луганской народных республик будет приравниваться к преднамеренному выходу России из Минских соглашений. Такой поступок нанесёт серьёзный удар политическим и дипломатическим мерам урегулирования, которые прилагаются Украиной и партнёрами. Признание так называемых республик не будет иметь никаких юридических последствий.

Россия не сможет замаскировать оккупационную администрацию РФ во временно оккупированных регионах в качестве независимых образований, или же замаскировать своё собственное непосредственное вовлечение в конфликт в Донбассе», – сказал Кислица.