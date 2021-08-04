Постпред в ЕС: «До вступления Украины, Грузии и Молдовы в ЕС мы не доживем»

04.08.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Киев, Кишинев и Тбилиси не вполне контролируемо наращивают свои аппетиты и запросы в адрес Евросоюза.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Известиям» заявил постпред РФ в ЕС Владимир Чижов.

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Издание обратило внимание, что так называемое «ассоциированное трио» Молдавии, Украины и Грузии недавно заявило, что будет стремиться вступить в ЕС всеми силами.

Дипломат заметил, что «трио» появилось на фоне если не провала, то уж точно глубокого кризиса политики «Восточного партнерства», в которое изначально вошли Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Молдова и Украина.

«На сегодняшний день из этой «шестерки» Армения и Азербайджан, похоже, больше заняты своими внутренними и двусторонними делами, Белоруссия официально устами президента Александра Лукашенко заявила о приостановке своего участия. Значит, остались три, и вот они-то и выступили как «Ассоциированное трио», – сказал Чижов.

«Теперь о том, как это было воспринято в Евросоюзе. Довольно примечательно, что здесь не вызвало особого энтузиазма появление этого трио. Рискну даже предположить, что эта инициатива и не была согласована с Брюсселем — так сказать, стала «инициативой снизу», – добавил постпред РФ в ЕС.

По его словам, появление «трио» реанимировало вопрос, а что же делать в декабре на предстяощем саммите Восточного партнерства.

«Понятно, что Александра Лукашенко никто на этом саммите уже не ждет. Большой вопрос, приедут ли руководители Армении и Азербайджана. Остаются трое из шести, причем эта троица не вполне контролируемо наращивает свои аппетиты и запросы в адрес Евросоюза», – говорит собеседник издания.

У него также поинтересовались реакцией РФ, если эти страны добьются вступления в ЕС.

«Это слишком гипотетический вопрос. Боюсь, что до момента, когда он станет актуальным, мы с вами не доживем», – резюмировал Чижов.