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Новости Украины

Срыв российско-украинского переговорного процесса произошел по вине киевского политического режима, а не Запада.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов, отвечая на вопрос, заинтересованы ли европейские страны в возобновлении переговорного процесса между Москвой и Киевом.

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«Прежде всего, это произошло по инициативе самой Украины. На сегодняшний день западные страны, может быть, были бы и не против таких переговоров, вялотекущих», – сказал дипломат в интервью «Известиям».

По его словам, именно киевский режим делает все, чтобы переговоров не было.

«Потому что они пребывают в своей параллельной реальности, в которой им видится грядущая победа над Россией. Вот когда пройдет этот туман в головах, наркотический или какой, не буду голословно обвинять, но то, что это туман, — точно», – отметил Чижов.

Он также добавил, что западные страны хотят не поставить Россию на колени, но ослабить настолько, чтобы она не могла играть определяющую и самостоятельную роль на международной арене, какую она играет сейчас.