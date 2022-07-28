Постпред Зеленского: «Первыми в Крым войдут ВСУ»

В случае украинской победы на фронтах, первыми на территорию Крыма должна будет заходить армия.

Об этом в эфире видеоблога «Заборона» заявила фейковый представитель президента Украины в Крыму Тамила Ташева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Ташевой, украинская власть не отказалась от планов по захвату Крыма и рассматривает его различные варианты.

«И у президента, и у нас четкая позиция по территории Крыма. Мы должны деоккупировать абсолютно все наши территории и никаких компромиссов относительно территориальной целостности никогда не было и не может быть. На самом деле, я абсолютно соглашаюсь с вопросом, что это должна быть последняя война.

Война началась восемь лет назад, и если мы не вернем территорию Крыма, то в любой момент с территории полуострова может начаться новое вторжение…

В прошлом году мы утвердили стратегию деоккупации и реинтеграции, где ключевым элементом указан политико-дипломатический путь возвращения территории. Но там указаны и другие инструменты. Как мы пишем, это в стратегии, с использованием разных асимметрических мер.

Конечно, это и политико-дипломатический путь, это и использование отдельных военных элементов. И я уверена, что, все-таки, на территорию Крыма первыми однозначно будут заходить военные. Это абсолютно логично», – заявила Ташева.