«Пострадаем за правое дело»: США хитро подбивают ЕС на антироссийские санкции

Новости Украины

Кризис на Украине сильно повлияет на рост цен в США, однако это ничто, по сравнению с тем, какой удар придётся пережить Европе.

Об этом во время пресс-конференции в Москве заявил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Виктор Супян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очевидно то, что кризис на Украине тоже оказывает влияние на рост цен в США по двум направлениям. С одной стороны, это то, что не будет экспорта зерна из Украины и не будет экспорта зерна из России. Это сказывается на ценах на зерновом рынке в мире и, соответственно, в США…Возникает новая ценовая ситуация», – заявил Супян.

Такое же положение и с топливом.

«США в политическом плане добивается того, чтобы был эмбарго, но, добиваясь этого, они, конечно, резко ухудшают ситуацию на мировом рынке на газ и на нефть, и косвенно страдают от этого сами. Есть тезис, который активно выдвигается и европейцами, и США о том, что придется всем пострадать. Как бы за правое дело, но издержки здесь неизбежны. Есть осознание этого среди большинства европейских правительств, осознание у Байдена, который понимает, что Америка страдает в меньшей степени от этой ситуации, чем европейские страны. Поэтому им легче говорить о том, что эмбарго необходимо, чем европейцам, которые реально будут страдать довольно сильно от нехватки топлива в следующую зиму», – добавил эксперт.