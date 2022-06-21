Пострадавшие во время удара по буровым платформам работники получат серьезную помощь от Крыма

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Новости Украины

Руководство Крыма приняло решение оказать материальную помощь семьям пропавших без вести 7 сотрудников предприятия «Черноморнефтегаз», хотя их поиски продолжаются. Ремонт вышек и следственные мероприятия на буровых Одесского месторождения начнутся, как только Минобороны РФ даст добро.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

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«На данный момент продолжаются поисковые работы после нанесенного удара по буровым платформам «Черноморнефтегаза». К сожалению, поиски пока не принесли результата, семь человек по-прежнему числятся пропавшими без вести. Пока позволяют погодные условия и есть надежда на то, что люди живы, будем продолжать поиски», – написал глава Крыма.

Он уточнил, что семьям пропавших без вести выплатят по 6,5 миллионов рублей. Спасенным с буровой платформы 5 сотрудникам перечислят по 3 миллиона рублей.

Кроме того, по трудовому договору «Черноморнефтегаз» берет на себя затраты на содержание детей в дошкольных учреждениях, из оздоровление, ежегодную материальную помощь на каждого школьника и обучение студентов в вузах нефтегазовой отрасли.

По разрешению Министерства обороны РФ, в район выйдут рабочие группы, которые займутся восстановлением и ремонтом буровых платформ. Также следственные органы будут работать над установлением конкретных причин и объемов повреждений.