«Пострадавших нет»: Минобороны РФ отчиталось об отражении украинской атаки на Крым

Анатолий Лапин.  
24.07.2023 09:50
  (Мск) , Москва
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Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, Украина


Прошлой ночью Крым пытались атаковать 17 беспилотников.

Об этом сообщили в Минобороны России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Прошлой ночью Крым пытались атаковать 17 беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России, передает...

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По данным военного ведомства, все они были подавлены, но некоторые упали на территорию полуострова.

«Пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку семнадцатью беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории полуострова Крым.

Четырнадцать украинских БПЛА были подавлены средствами РЭБ, из которых одиннадцать беспилотников потерпели крушение в акватории Черного моря, и еще три упали на территории полуострова. Кроме того, три БПЛА были уничтожены средствами ПВО. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших нет», – говорится в сообщении.

Напомним, глава республики Сергей Аксенов заявил, что в результате атаки начался пожар на складе боеприпасов в Джанкойском районе. Власти приняли решение эвакуировать людей в 5-километровой зоне от места ЧП.

Кроме того, было остановлено движение автомобильного и железнодорожного транспорта.

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