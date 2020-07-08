08.07.2020, Киев, Игорь Петров
 
Кризис, Медицина, Общество, Политика, Россия, Украина, Экономика
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Пострадавших от карантина украинцев загнали в тень – экономист


По данным Госкомстата Украины на данный момент 3,5 млн человек заняты в теневом секторе украинской экономики, и это те, кто потерял работу в период карантина.

Об этом в эфире канала NEWSONE заявил экономический эксперт Виктор Скаршевский, передает корреспондент «Политнавигатора».

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«Госкомстат озвучил, что сейчас 3,5 млн человек заняты в теневом секторе. Показательно, что именно эти 3,5 млн человек больше всего пострадали во время карантина. Где они работают? В торговле и сфере услуг – там, где был поставлен стоп-кран на 3 месяца с помощью введения тотального карантина.

Я более чем уверен, что из этих 3,5 млн человек больше половины сейчас находится без работы. И сейчас, когда уже открываются границы, и можно будет ездить на заработки, еще большее количество украинских граждан поедет на заработки», – прогнозирует Виктор Скаршевский.

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