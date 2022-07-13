Пострадавшим от наводнения в Симферополе выделят 28 миллионов

13.07.2022  17:55 (Мск), Симферополь
Любовь Смирнова.  
Просмотров: 510
 
Дзен, Крым, Местная власть, Происшествия, Финансы


Власти Крыма выплатят 28 миллионов рублей компенсаций пострадавшим от потопа в июне этого года.

В списке пострадавших больше 2 тысяч человек, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Власти Крыма выплатят 28 миллионов рублей компенсаций пострадавшим от потопа в июне этого года....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


В органы соцзащиты поступило 276 заявлений от пострадавших. Больше всего подтопило дома в Симферопольском районе, в общей сложности в них проживают 1750 человек. В Симферополе пострадавшими признали 352 человека.

Но комиссия по актированию ущерба еще продолжает обход, хотя с момента потопа прошло больше двух недель. Компенсацию получили 84 человека – каждому перечислили по 10 тысяч рублей, половине за частичную утрату имущества выдали еще по 50 тысяч рублей и за полную негодность мебели и техники 9 человек получили по 100 тысяч рублей.

«Все, кто выйдет за рамки предоставляемой помощи по ущербу, подают заявление главам администраций, которые к понедельнику готовят служебные записки, – подчеркнул глава Крыма Сергей Аксенов. – Законодательство не в силах охватить весь объем бедствия, учесть все нюансы. Тем не менее, помощь будет оказана всем без исключения пострадавшим».

Под бюджетную помощь попадают официально зарегистрированные в домовладении граждане.

При наличии документов на собственность и подтверждений факта проживания, выплаты обещают из внебюджетных источников. Таким же способом будут компенсировать утрату автомобилей.

Напомним, после обильных дождей 26 июня воду из Симферопольского водохранилища пустили по руслу Салгира, чтобы избежать разрушения дамбы или перехлеста.

В результате были затоплены улицы Симферополя, находящиеся в низине и ближайший пригород.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть