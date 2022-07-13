Пострадавшим от наводнения в Симферополе выделят 28 миллионов

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Власти Крыма выплатят 28 миллионов рублей компенсаций пострадавшим от потопа в июне этого года.

В списке пострадавших больше 2 тысяч человек, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В органы соцзащиты поступило 276 заявлений от пострадавших. Больше всего подтопило дома в Симферопольском районе, в общей сложности в них проживают 1750 человек. В Симферополе пострадавшими признали 352 человека.

Но комиссия по актированию ущерба еще продолжает обход, хотя с момента потопа прошло больше двух недель. Компенсацию получили 84 человека – каждому перечислили по 10 тысяч рублей, половине за частичную утрату имущества выдали еще по 50 тысяч рублей и за полную негодность мебели и техники 9 человек получили по 100 тысяч рублей.

«Все, кто выйдет за рамки предоставляемой помощи по ущербу, подают заявление главам администраций, которые к понедельнику готовят служебные записки, – подчеркнул глава Крыма Сергей Аксенов. – Законодательство не в силах охватить весь объем бедствия, учесть все нюансы. Тем не менее, помощь будет оказана всем без исключения пострадавшим».

Под бюджетную помощь попадают официально зарегистрированные в домовладении граждане.

При наличии документов на собственность и подтверждений факта проживания, выплаты обещают из внебюджетных источников. Таким же способом будут компенсировать утрату автомобилей.

Напомним, после обильных дождей 26 июня воду из Симферопольского водохранилища пустили по руслу Салгира, чтобы избежать разрушения дамбы или перехлеста.

В результате были затоплены улицы Симферополя, находящиеся в низине и ближайший пригород.