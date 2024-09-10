«Пострадают сотни детей» – в Финляндии закрывают русскую школу

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Под предлогом «противодействия российской пропаганде» в Финляндии закрывают русскую школу.

Об этом в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману заявил журналист из Финляндии Владимир Гусатинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Финляндии собираются закрыть русскую школу. Она называется «Школа восточной Финляндии», это недалеко от финско-российской границы. Поскольку, по мнению властей, продолжение ее работы представляет собой возможную опасность для национальной безопасности Финляндии: «Мы не можем допустить ситуации, когда одна национальность, то есть русские, фактически имеет в Финляндии свою школу. Такая среда склонна к попыткам распространения пророссийской пропаганды». Эта школа с 30-летней историей, она двуязычная. В настоящее время эту школу посещают 611 детей. Для 59% учеников школы родным языком является финский, для 37% – русский. Остальными учащимися являются карелы, урду, латыши, украинцы и владеющие английским языком», – сказал ведущий.

«У меня создалось впечатление, что вопрос закрытия этой школы уже решен. Таких школ всего две или три в Восточной Финляндии, я читал интервью одного из ректоров, он с сожалением говорит о том, что вот это вот давление, которое оказано на дирекцию школы, она не ожидала вообще такой ситуации, что в ее родной стране такое может произойти. Речь все-таки идет о детях, речь идет об образовании. От этого пострадают сильно и ребята, которые там учатся. Им придется заново переквалифицироваться на обучение в финских каких-то школах и гимназиях», – ответил журналист.