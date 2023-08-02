«Построена по военной науке»: ВСУ не способны пробить линию Суровикина – украинский эксперт

Вадим Москаленко .  
02.08.2023 22:31
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украинское наступление провалилось, потому что у ВСУ не было достаточно сил и средств для преодоления грамотно выстроенной российской обороны.

Об этом в интервью политологу Владимиру Карасеву заявил украинский военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинское наступление провалилось, потому что у ВСУ не было достаточно сил и средств для...

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«Нашим командованием был разработан план [наступления]. Он пошёл по тому пути, по которому пошёл. А потом его, по всей видимости, начали менять.

Сначала массово работали штурмовые подразделения, главные силы были направлены для прорыва той линии обороны, которую построил Суровикин», – сказал Стариков.

Однако он пожаловался, что даже смена тактики не помогла ВСУ добиться значимых результатов.

«В итоге и получилось, что те силы и военная техника, которые у нас есть, не были способны пробить эту линию обороны, которую построили на основании военной науки», – добавил эксперт.

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