«Построена по военной науке»: ВСУ не способны пробить линию Суровикина – украинский эксперт
Украинское наступление провалилось, потому что у ВСУ не было достаточно сил и средств для преодоления грамотно выстроенной российской обороны.
Об этом в интервью политологу Владимиру Карасеву заявил украинский военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Нашим командованием был разработан план [наступления]. Он пошёл по тому пути, по которому пошёл. А потом его, по всей видимости, начали менять.
Сначала массово работали штурмовые подразделения, главные силы были направлены для прорыва той линии обороны, которую построил Суровикин», – сказал Стариков.
Однако он пожаловался, что даже смена тактики не помогла ВСУ добиться значимых результатов.
«В итоге и получилось, что те силы и военная техника, которые у нас есть, не были способны пробить эту линию обороны, которую построили на основании военной науки», – добавил эксперт.
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