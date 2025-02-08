Возведённые Украиной оборонительные сооружения не соответствуют современным реалиям войны.

Об этом на канале «Alpha media» заявил боец ВСУ с позывным «Историк», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Проблемы все те же. Первый момент – какой ублюдок конченый вообще курирует постройку фортификаций? Какой урод это делает, мне вот интересно. И ведь не тогда накопано было с перепугу, а копают сейчас. Один из ротно-опорных пунктов, которые мне довелось там полазить, это еще как-то там не линия боевых действий. У меня была возможность это все спокойно осмотреть.

Блиндажи, с точки зрения какого-нибудь плотника, построены неплохо. Но когда ты видишь, что бойница смотрит в никуда… в принципе эти фортификации, мне кажется, их бы и за такую постройку и во Вторую мировую войну расстреляли бы тех, кто это делал», – сказал «Историк».