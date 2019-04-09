Постсоветская Украина прекращает свое существование

09.04.2019, Киев, Максим Карпенко

Время, когда украинские элиты продолжали делить и присваивать постсоветское наследие, заканчивается.

Об этом, как передает корреспондент “ПолитНавигатора”, в своем блоге заявил политолог Юрий Романенко.

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“Эта фальшивая эпоха УССР 2.0 заканчивается, когда они пытались, используя советскую организационную систему, советскую экономику, советское образование, советских людей максимально использовать для того, чтобы стать капиталистами, чтобы жить в счастливом капиталистическом мире, к которому они стремились…

Порошенко – это апофеоз пузыря. То, что они за пять лет создали просто огромную, гигантскую виртуальную машину “перемог” – это апофеоз того, что происходило последние 27 лет с различными вариациями. Ведь Янукович тоже свой пузырь создавал, он был несколько другой, но по своей морфологии такой же пузырь. Ющенко тоже создавал, Кучма создавал. Но Петр Алексеевич – это венец.

Порошенко – это финальный президент второй Украинской республики, это финал. Это последний президент классической системы пост-“совка”, которая сформировалась здесь после 91-го года, и окончательно оформилась после 2004-го, после “оранжевой революции”. Это финал, ребята, смиритесь с этим”, – заявил Романенко.