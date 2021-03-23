Постучаться со дна: скопинский маньяк у Собчак

23.03.2021, Москва, Платон Беседин

«Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире!». Вспоминаешь эту фразу, когда узнаёшь, что скопинскому маньяку (имени и фамилии этот выродок не заслуживает) дали всего 17 лет тюрьмы. За то, что он четыре года держал в подвале и насиловал двух несовершеннолетних девушек – 14 и 17 лет. Одна от него рожала, другая принимала роды. Это как вообще? Я не буду перечислять, что делал с ними маньяк – почитайте, если хватит сил.

Но злу свойственно разрастаться. И выродок вышел из тюрьмы, отправившись оттуда прямиком на… шоу «Осторожно, Собчак». Да, Ксения Анатольевна, похоже, пробила дно окончательно. И это нельзя прикрыть журналистским расследованием или чем-то подобным. Собчак и журналистика – вещи вообще несовместимые. Единственное, что умеет Ксения Анатольевна – это выковыривать грязь из-под ногтей и рисоваться на фоне чужого горя.

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Вот и в её ролике с маньяком самое отвратительное – это то, как эта мещанка во дворянстве рисуется на фоне патологического зла. Даже костюмчик выбрала под свет обоев. И вопросы задаёт идиотские, а по маньяку отчётливо видно, что он так ничего и не понял. Она ему о первом сексе – и хихикает. Он о том, что оступился немного – бывает. Две разновидности чертей из ада.

Видимо, нам мало было этих бесконечных ток-шоу о том, кто от кого родил и кто кого обманул, все эти малаховы, борисовы, шурыгины, потому решили добавить ещё большего трэша – такого, который в принципе невозможен для осмысления. Так маньяки стали ходить на шоу. Собчак не просто нарушила моральные, этические и другие нормы – она фактически стала соучастницей зла. Это то самое окно Овертона, когда людям говорят: совершайте абсолютное зло – и вас за это ещё прославят. Говорят и показывают, к слову, пошло и бездарно – оттого ещё вреднее.

Но беда вот в чём. Мы возмущаемся, злимся, а маньяк продолжает бродить на свободе, и такие, как Ксения Анатольевна, фиксируют его шаги ради выгоды и хайпа. Так сколько это ещё будет продолжаться? Может, хватит лёгкости и банальности зла? Может, пора всерьёз заговорить о смертной казни? Может, пора всерьёз заговорить об ограничении чего-то вроде «свобода слова»? Что ещё должно произойти, дабы мы наконец поняли – хватит плодить зло, хватит продавать его, фасуя под медиа-этикеткой?

Потому что зло разрастается и рождает другое зло. От маньяка к Собчак – и уже не скажешь, кто из них большее зло. И что они породят в итоге.