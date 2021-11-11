Постулаты доктрины «Русский Донбасс» закрепят в нормативно-правовых актах ДНР

Нельзя дать ни единого шанса распространения на Донбассе деструктивных тенденций Запада и Украины как в плане пересмотра исторической правды, так и касательно традиционных ценностях.

Об этом в интервью на канале «Юнион» заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это то, что витало в воздухе, и что нужно было положить на бумагу, закрепить в доктрине. Но на этом мы не собирались останавливаться, не останавливаемся сейчас. И уже есть необходимость закрепить в нормативно-правовых актах те или иные постулаты, которые мы видели именно в доктрине «Русский Донбасс», – сказал руководитель республики.

Это, конечно, роль русского языка как государствообразующего, приоритетность республиканского права над международным, тоже очевидно. Безусловно, то, что основой культуры являются традиционные культурные ценности русского народа и других народностей, проживающих в ДНР», – уточнил Пушилин.

Также он сказал о необходимости закрепления статуса традиционной семьи.

«С тем веянием, которое мы видим на Западе, у нас это должно быть закреплено на законодательном уровне. Ну, нельзя нам по-другому никаким образом поступать. Это семейное воспитание детей и первоочередное право семьи на воспитание детей. Мы видим тенденции в западном мире, которые транслируются и либеральной общественностью в России, к сожалению, были такие предпосылки. Но мы бы не хотели, чтобы у нас были даже отголоски этого, поэтому всё это нужно фиксировать в наших НПА», – добавил Пушилин.

Кроме того, он назвал особую роль РПЦ как основы основ русского национального государства.

«Это вопрос, который должны обсуждать и прийти к какому-то решению наши депутаты, и общественность продолжает принимать в этом участие», – подчеркнул глава республики.

Отдельно он выделил защиту исторической правды и недопущение никакого умаления подвига народа в годы Великой Отечественной войны, напомнив, что этот принципиальный вопрос стал одной из причин выхода Донбасса из состава Украины в 2014 году.

«Всегда душа разрывается, когда мы смотрим эти кадры с территории Украины. Низкие, циничные противоправные действия в отношении ветеранов, растаптывается роль Великой Победы. Этого не должно быть никогда, мы не должны даже допустить мысли, что у нас может что-то поменяться. Это была одна из причин, попавшая в 2014 году в этот котёл несогласия», – напомнил лидер республики.

«Поэтому здесь наша задача двигаться в этом ключе. Ждём предложений и ждём реализаций нормативно-правовых актов», – подытожил глава ДНР.