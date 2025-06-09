Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Майская отставка комбата 1-го батальона 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ «Магура» привела к массовому выносу «грязного белья» украинской армии на публику, пишет издание Belnewz

Комбат элитной бригады ВСУ, участвовавший в Курской авантюре, Александр Ширшин подал рапорт об отставке, сопроводив его постом в соцсети. Офицер указал на «тупорылую утрату людей» и «дрожь перед некомпетентным генералитетом», что привело к провалу на направлении. В заключении Ширшин пожелал начальникам украинского Генштаба, чтобы их дети служили в пехоте и выполняли их же задачи.

Пост вызвал широкий резонанс и, преимущественно, положительные оценки украинских военных. Генштаб, как водится, назначил расследование. Но веры в него мало.

Вслед за отставкой Ширшина последовала еще более громкий демарш – рапорт написал генерал Михаил Драпатый, возглавлявший Сухопутные войска Украины. Поводом послужил ракетный удар по 239-му полигону ВСУ, когда, по украинским данным, погибли 12 и получили ранения 60 военнослужащих.

Рапорт об отставке Драпатый сопроводил комментарием: «армия, где за потерю не отвечает никто, умирает изнутри».

«Круговая порука и безнаказанность — яд для армии. Я пытался искоренить ее из Сухопутных войск. Мы не выиграем эту войну, если не построим армию, где честь — не слово, а действие».

Драпатый заслужил в ВСУ прозвище «генерал-провал». Под его руководством украинская группировка потеряла плацдарм в Курской области, когда русские обратили оккупантов в бегство после дерзкой операции «Труба». В феврале Драпатого назначили ответственным за покровский участок. Итог – Покровск и Мирноград медленно, но верно берутся в окружение. Вдобавок, в мае началось наступление российских войск на сумском направлении.

Отставка Драпатого была бы подарком для Зеленского. На такую фигуру было бы очень удобно списать ответственность за череду поражений. Но, подав в отставку с поста главкома Сухопутных войск, он тут же всплыл на посту главкома Объединенных сил ВСУ. Видимо, слишком коротка скамейка запасных, раз на такие должности берутся скомпрометировавшие себя генералы.

Подтверждение – свидетельства украинской волонтерки. Верхушка ВСУ не справляются с задачами, отправляя бойцов в «мясные штурмы» – туда, где ВС РФ заведомо превосходят и по оснащенности, и по численности. Тут же коррупция, поборы, невыплаты боевых.

Но проштрафившиеся командиры тут же всплывают в других местах. Зачастую – с понижением в должности, но с генеральскими погонами. Приводится пример комбрига Майстренко, которого «понизили» до начальника 169 учебного центра им. Ярослава Мудрого. Офицер при этом стал генералом.

Младший состав ВСУ рассказывает, в каких условиях их заставляют воевать.

Комвзвода БпАК ВЧ А4741, младший лейтенант Максим Голосный обратился за защитой к Генштабу и правоохранительным органам.

ВСУшник указал: с 16 февраля до 3 июня 2025 года выполнял боевые задания практически безоружным и без каски с бронежилетом.

«14 мая 2025 года я, как командир взвода, получил пистолет Макарова 1954 года выпуска без патронов и две гранаты Ф1», – пишет в своем рапорте офицер.

Речь, к слову, идет не о тыловом подразделении, выполнявшем вспомогательные задачи. Взвод Голосного входит в состав разведывательной роты и, как указано в рапорте, «был и остается одним из самых эффективных в бригаде».