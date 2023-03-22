«Поступают тревожные новости»: впервые в истории наступление ВСУ поддержит рой дронов

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Украина якобы не в состоянии провести успешное наступление против российской армии.

К такому оптимистическому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем телеграм-канале приходит российский военный обозреватель Владислав Шурыгин.

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Он считает, что наступление ВСУ «станет «презентацией» войсковой группировки НАТО, выстроенной по натовским стандартам, по боевым уставам США, по плану, разработанному в штабах НАТО и в исполнении украинского пушечного мяса».

По словам эксперта, ВСУ больше не имеют определяющего численного превосходства, а превосходят ВС РФ лишь на 20%.

«Ещё более сложной задачей станет такой определяющий фактор, как достижение тактической внезапности, для чего необходимо сохранить в полном секрете подготовку к наступлению. И перехитрить российскую разведку, которая сейчас нацелена на выявление этой подготовки, будет крайне сложно», – считает аналитик.

Второй проблемой он называет низкое, по его мнению, качество украинской пехоты, поскольку большая часть мотивированного и хорошо подготовленного личного состава за год выбита.

«Ключевой проблемой успешности наступления станет реализация подавления российской артиллерии, которая численно существенно – минимум в три раза – превосходит по численности украинскую, так же отлично обучена и получила большой боевой опыт использования на Донбассе в условиях постоянной контрбатарейной борьбы. Если эта задача не будет решена, то наступление ВСУ едва ли станет сколь-нибудь успешным. Отдельно стоит подчеркнуть, что ВСУ впервые предстоит наступать на хорошо подготовленную, эшелонированную оборону противника. Опыта таких боёв у ВСУ вообще нет», – отмечает автор.

Эксперт указывает, что успех прорыва первой линии будет зависеть от того, насколько успешно ВСУ смогут нанести поражение системе связи и боевого управления обороняющихся российских частей.

Кроме того, для командования ВСУ критически важной проблемой станет борьба с российскими резервами.

«При этом американские советники и данные разведки свидетельствуют, что и по уровню обученности, и по мотивации российские части превосходят ВСУ. Российские части, воюющие с февраля 2022 года потеряли не более 10 – 15 % личного состава убитыми и раненными и сохраняют высокий боевой дух», – утверждает Шурыгин.

Фатальным для ВСУ может стать фактор превосходства России в авиации.

«Истребительной авиации у ВСУ практически не осталось, а перехватывать новые планирующие высоточные бомбы и ракеты украинцам просто нечем. Россия сохраняет полное превосходство над ВСУ в танках и, хотя эта война не продемонстрировала никаких танковых сражений, танковые части вполне способны сыграть роль подвижных артиллерийских групп, для блокирования прорывов. Украинское командование отдает себе отчёт, что сейчас ему противостоят самые опытные российские генералы, к тому же всё руководство СВО теперь сосредоточено в руках НГШ Сергея Герасимова, которому подчинены все виды и рода ВС РФ. И «переиграть» такого противника, даже с полной поддержкой американских и натовских советников, их разведывательными ресурсами будет невероятно трудно», – резюмирует Шурыгин.

Впрочем, автор телеграм-канала «Русский инженер» Алексей Васильев не столь оптимистичен, отмечая, что от его источников «поступают тревожные новости».

Он считает, что Украина намерена нанести России максимально возможный ущерб, после чего пойти на переговоры, и здесь у ВСУ «есть один козырь».

«С недавних пор стало известно, что по комплектации дронов, закупщики ВСУ скупили почти весь рынок комплектующих fpv в Китае, по косвенным оценкам на 50 -100 тыс шт. У них уже подготовлены больше тысячи операторов этих моделей. Они массово делают из них камикадзе с кумулятивной гранатой от РПГ -7, либо с осколочной гранатой. И всё это накапливается перед наступлением. Тогда проявляется сценарий плана ВСУ. По настоящему массовое применение таких дронов, должно закошмарить наши позиции, выбить нам технику. И охотиться вплоть до отдельных бойцов. Для понимания, даже 10 тыс камикадзе, выпущенные в одни сутки, и пусть эффективность будет всего 20%, только каждый пятый, тем не менее прикинуть потенциал», – предупреждает автор.

По его словам, наиболее необходимы средства для борьбы с такими дронами РФ не успеет сделать.

«Наши установки РЭБ, имеют такой минус – их немного, они крупные, штучные, и сами по себе интересные цели. Необходимо множество установок РЭБ небольшого размера, чтобы они были везде на лбс. По хорошему против таких роев на полигонах показывают отличный результат лазерные установки малой мощности. На Западе уже достаточно много рабочих образцов, и уже ставят в небольшие серии. У нас нет даже прототипов такой размерности, хотя наработки по лазерной технике хорошие, но нужна вот такая мелочь, по воробьям работать», – пишет Васильев.

Мало у России и противодроновых ружей.

«По отзывам бойцов, конкретно против таких fpv помогает дробовик, та же Сайга 12 калибра. Они летят на малых высотах, и хороший стрелок вполне может сбить этот дрон. Маскировка. Камера на камикадзе обычно не отличается высоким качеством, её задача всё таки одноразовая. Поэтому умелая маскировка просто не даст обнаружить позиции. Для маскировки, в случае нехватки масксетей можно использовать агротекстиль. Он очень недорогой, доступный и может кроме маскировки, пригодится для срабатывания взрывателя задолго до оптимального места. Укрытие техники и позиции сеткой рабицей. ВСУ регулярно это практикуют, по крайней мере можно снизить эффективность поражения. Ещё один вариант, уже тактический, учитывая, что дроны имеют небольшую дальность полёта, до 5 км максимум, имеет смысл растянуть серую зону, чтобы они не могли работать в глубине позиций. Конечно это лучше всего делать своей армией дронов, не давая противнику поднять голову. И оттянуть по возможности технику поглубже в тыл с лбс, чтобы не делать из нее мишени», – считает автор.

Он полагает, что такие меры могут хоть частично нивелировать угрозу со стороны новой тактики ВСУ.

«При этом, по сути, возможность создать этот эффект роя, у ВСУ будет практически разовая. Их накопление крайне длительный процесс, и запаса хватит на пару тройку попыток. Тем не менее в истории пока ещё до применения роя в бою не доходило, как именно это пройдёт, ещё никто не знает. И нашей стороны есть парочка способов, которые тоже будут сюрпризом для ВСУ, так что не настолько всё плохо. Но относится к этой угрозе надо всерьёз», – резюмирует Васильев.