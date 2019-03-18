Поступила информация о катастрофическом положении ВСУ

18.03.2019, Луганск, Александр Гусар

Многочисленные случаи дезертирства, а также постоянные поборы и невыплата денежного довольствия свидетельствуют о катастрофическом положении простых солдат в украинской армии.

Об этом на брифинге заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В частности, он рассказал, что 16 марта в 25-й воздушно-десантной бригаде самовольно оставил расположение части рядовой Сороченко, прихватив с собой автомат АК-74, боеприпасы к нему и гранаты.

«В связи с этим в бригаду прибыла и приступила к работе комиссия из штаба «операции объединенных сил», проводятся следственные мероприятия. В ходе работы комиссии выявлены факты незаконного сбора денежных средств командирами подразделений бригады с личного состава и невыплаты надбавок за несение службы на передовой линии обороны в течение месяца», – сообщил Марочко.

Он также добавил, что в настоящее время командование 10-й бригады вооруженных сил Украины также проводит мероприятия по поиску вооруженного дезертира, убывшего 17 марта с передовых позиций у линии соприкосновения.

«Материалы по случаям дезертирства и гибели личного состава командование «ООС» не разглашает и скрывает от родственников военнослужащих, поступающая к нам информация дает основания утверждать о катастрофическом положении простых солдат в украинской армии», – отметил представитель оборонного ведомства ЛНР.