Поступило предложение не брать в плен артиллеристов ВСУ

Новости Украины

Украинская артиллерия безжалостно и целенаправленно обстреливает центр столицы ДНР, что очень редко было даже в 2014 году.

Об этом в эфире телеканала «Звезда» заявил военный эксперт Владислав Шурыгин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Даже в 14-м такого не было. Всё на порядок хуже. В 14-м в основном прифронтовым районам доставалось. Очень редко прилетало по Донецку. А здесь они целенаправленно бьют по центру города, по самым густонаселённым [районам], потому что они знают, что там которые прифронтовые, очень много людей уехало. А здесь они бьют, потому что знают, что жители были. Почему? Я думаю, что здесь несколько факторов. Самый главный заключается в том, что это гражданская война. Здесь враги не солдаты другой армии, а враги – носители этой идеологии, их уничтожают. Так же, как гитлеровцы уничтожали мирное население советское, потому что все были для них одинаковы. Мы так по городам не лупим, потому что украинцы для нас не являются нелюдьми, врагами. А для ВСУ, для этой сволочи, для них это всё одинаковые, любой убитый – это в плюс», – подчеркнул эксперт.

Другим фактором он назвал попытку провокации на ответный удар, чтобы он пришёлся по гражданским застройкам.

«Они хотят, чтобы мы точно так же начали долбить по ним, потому что в последние недели в мировой повестке Украина уходит. От Украины все устали, украинские кураторы начали говорить о том, что ребята давайте жертвуйте побыстрее своими территориями, и будем заканчивать.

В этом случае, спровоцировав Россию на ответ, можно опять выскочить с убитыми на руках, с рассказами о том, как смотрите, кого вы призываете договориться, то есть вернуть себя в повестку. Это говорит ещё о том, что это люди, слово люди к ним не подходит. Мне очень хочется верить, что среди взятых в плен украинцев на этом направлении артиллеристов не будет от слова совсем», – разъяснил Шурыгин.