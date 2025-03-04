Поствоенная Украина усохнет до считанных миллионов обиженных националистов – Дацюк
Украине навяжут и заставят считаться с мирным соглашением.
Через несколько лет население Украины уменьшится до нескольких миллионов убеждённых нацистов, обиженных на весь мир.
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Об этом на канале разыскиваемого в РФ как преступника киевского политолога Юрия Романенко заявил украинский философ-майданщик Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Нас заставят считаться с соглашением, которое для нас ценностно неприемлемо, и мы обидимся на весь мир, как Польша когда-то. Толку от этой обиды никакого, позитива в ней нет, смысла нет, перспективы не производит. Что происходит при такой обиде на весь мир? Страна ждет, пока, ну, условно говоря, вымрут те, кто обижен. Но мы же научились еще и из поколения в поколение передавать свою обиду, поэтому для Украины это не сработает», – подчеркнул философ.
«Люди не воюют и не протестуют, они просто уезжают. Если так дальше пойдет, на Украине останется очень мало людей. Буквально считанные миллионы. То есть только те, кто готов принимать логику национализма как предельную. Кто-то может расстраиваться, что я использую слово национализм. Неважно, как вы это назовете. Важен тот момент, что вы не признаете общее благо. Или что вы ставите собственный интерес выше, выше интереса всего человечества. Ну и свое благо выше общего блага», – добавил эксперт.
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