«Посылка солдату»: Дети передали новогодние подарки защитникам ДНР

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Защитникам ДНР в преддверии новогодних и рождественских праздников передали собранные посылки от детей.

Об этом сообщает сайт Общественного движения «Донецкая Республика», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отмечается, что подарки военнослужащие получили в рамках акции «Посылка солдату» долгосрочного проекта «Герои».

«Это традиция с Великой Отечественной войны. Тогда в праздник, в том числе на Новый год, со всего Советского Союза собирали подарки – всё, что необходимо солдату в быту, и отправляли на фронт», – рассказал руководитель Центрального исполкома ОД «ДР» Алексей Муратов.

По его словам, по городам и районам республики было собрано 10 тонн разнообразных подарков.

Заместитель руководителя по работе с личным составом Народной милиции ДНР Денис Леонидович отметил, что такая поддержка очень важна для военнослужащих, которые вынуждены встречать праздники вдали от своих семей. Помимо сладостей, дети передают поделки, сделанные своими руками.

«Благодаря таким подаркам – открыткам, детским рисункам и различным поделкам, наши солдаты, сидя в холодных окопах, могут ощутить домашнее тепло и заботу. Они понимают, что о них не забывают и ждут дома. Поэтому при возможности они с радостью идут на контакт с детьми, рассказывая им о военных буднях и проводя работу с юнармейцами», – сказал военный.

Отметим, что акция «Посылка солдату» проводится в течение всего года во всех городах и районах республики.