Посылкой с Запада: две разновидности фашизма

03.05.2021, Москва, Платон Беседин

Ведущие социальные сети Запада превращаются по сути в цифровую тюрьму, которая реабилитирует классический фашизм.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет российский писатель Платон Беседин.

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Это, в общем-то, уже может стать общим местом. Когда социальная сеть блокирует так называемый пророссийский контент. Под данный эпитет – «пророссийский» – зачастую попадает всё то, что не соответствует генеральной линии западного агитпропа.

Вот вам из последнего. Facebook удалил страницу проекта RT Redfish за антифашистские посты с историческими фотографиями.

Детище Марка Цукерберга, давно уже обвинённого в передаче личных данных пользователей и кары за это не понесшего, исторгло из своего чрева фотографий казни Муссолини и зверств нацистов в концлагерях. Формулировка для блокировки стандартная: «нарушение правил сообщества».

И плевать Цукербергу, сколько там было подписчиков. А было, на всякий случай, 800 тысяч. Независимо от аудитории – берут и выпиливают. Как-то, помню, я решил написать Дмитрию Пучкову (он же Гоблин) в Facebook и обнаружил, что того уже нет в этой соцсети. Почему? Да просто удалили аккаунт – и всё. Как сказал сам Дмитрий: «Готовятся к войне, видимо…»

Проблема с блокировкой Redfish и похожими на него проектами заключается в том, что они антифашистские и, убирая их из публичности, уничтожается и этот антифашистский месседж. Фактически такие проекты разоблачают нацистские преступления, а главное – дают рецепты по борьбе с ним. И вот это добро стирают. Исключают рецепты борьбы с тем злом, которое снова и снова возрождается и перерождается. В частности, Redfish удалили из-за фотографий, приуроченных к 76-й годовщине свержения диктатуры Муссолини и 76-летию освобождения Освенцима.

Впрочем, стоит ли удивляться чему-то, если 9 мая прошлого года адепты Цукерберга удаляли фотографию, блокируя пользователей, публиковавших её, Красного Знамени, поднятого над Рейхстагом. Помните эту историю? И не говорите мне, что нахождение во главе отдела по «борьбе с дезинформацией» в Facebook экс-сотрудника Атлантического совета Бен Ниммо просто случайность. Ну-ну.

Ситуация же с Redfish объясняется просто. Не столь давно Джорджтаунский университет доложился о том, что Redfish успешно несёт российскую пропаганду. Вот и грохнули данный проект – без объяснения причин.

Тут, впрочем, интересна не судьба именно Redfish. Важна иллюстративность современного цифрового фашизма. А это, несомненно, самый настоящий фашизм, потому что он построен на презрении и праве избранного. И мы наблюдаем его сегодня в современной матрице.

Ключевая же проблема в том, что, поступая подобным образом с реально антифашистскими материалами и превознося «липовых» антифашистов, цифровая тюрьма реабилитирует тот самый классический фашизм/нацизм, который был побеждён 76 лет назад. И становлению которому, напомню, помогали именно западные финансисты и идеологи. Теперь они возрождают его вновь. В пару к фашизму цифровому.