«Посыпаю голову пеплом» – вице-премьер Крыма кается за нарушение карантина

07.05.2020, Симферополь, Максим Карпенко

Вице-премьер-министр Крыма, в прошлом – известный в Севастополе и республике застройщик Евгений Кабанов нарушил рекомендованный правительством режим самоизоляции и отправился в лес.

Об этом он сам похвастался в своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Кабанова, он прогулялся по горам, лесу и даже открыл купальный сезон.

«Всем привет, друзья! Путём долгих мытарств средство от [коронавируса] найдено… Это прогулка по горному лесу, ну, конечно, открытие купального сезона в море. Всем рекомендую, и присоединяйтесь, Вода-то уже ажжж +12. Всем здоровья и хорошего остатка выходного», – написал Кабанов.

Его поступок в своем блоге раскритиковал оппозиционер, бывший руководитель аппарата крымской «Батькивщины» Александр Юрьев.

«Вы сидите дома? Крымское правительство и депутаты запретили вам ездить к морю и в лес. Это всё приняли исключительно для вас, рядовых граждан. Многие чиновники высокого ранга плевать хотели на указы Главы Крыма. Как вы думаете, оштрафует их патруль полиции? Вот пример того, как вице-премьер Крыма Кабанов нарушает все указы и распоряжения. Как думаете его коснётся наказание?», – написал Юрьев.

После того, как эта история широко распространилась и получила осуждение в крымском обществе, Кабанов появился в эфире телеканала «Крым 24» и извинился, призвав оштрафовать его.

«Это было на прошлых выходных, действительно, необдуманный поступок – во время выходного дня прогуляться по лесу. Полностью осознаю меру своей ответственности. Именно сегодня обратился в министерство экологии Республики Крым для составления на меня административного протокола и уплаты штрафа. Еще раз извиняюсь перед всеми жителями Крыма… Это был выходной день, поэтому посыпаю голову пеплом, извиняюсь, готов заплатить за это», – заявил Кабанов.