Потанин перенес завод в Китай, чтобы обойти санкции и не чистить воздух в Норильске

«Норникель» переведет до 2027 года плавильные мощности Медного завода из Норильска на новую площадку в Китае.

Об этом заявил президент «Норникеля» Владимир Потанин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это позволит нам приблизить товар к месту потребления, и тогда финальный продукт будет продаваться как китайский. А китайский товар гораздо сложнее санкционировать в Китае, чем российский, поступающий в Китай», – сказал Потанин в интервью «Интерфаксу».

Также «Норникель» сможет импортировать в Россию технологии для выпуска батарейных материалов.

«Располагая этими технологиями, мы совместно с «Росатомом» будем производить и катодные материалы, и сами батареи, используя для этого продукцию Колмозерского месторождения лития. Производство батарей – это ключевая история и для транспорта, и для различных промышленных объектов. То есть мы экономически неэффективное и экологически болезненное производство серы переносим в Китай, а взамен получаем возможность продлить нашу цепочку создания стоимости и получить продвинутые компетенции, которые необходимы и компании, и стране», – похвастался Потанин.

По его словам, проект уже одобрил президент РФ Владимир Путин. Вопрос включен в повестку дня «российско-китайских встреч» на высшем уровне, и как считает издание, это – явная ссылка на запланированную поездку Путина для встречи с китайским лидером Си Цзиньпином в конце этого года.

Интервью Потанина вышло сразу после того, как США и Великобритания запретили торговлю медью, никелем и алюминием на Лондонской бирже металлов и Чикагской товарной бирже.

Аналитик по сырьевым товарам из BMO Колин Гамильтон указал в интервью The Financial Times, что шаг Норильска представляет собой дальнейший сдвиг в сторону того, что «российская медь, по сути, является квазизависимой поставкой в Китай и укрепляет самообеспечение Китая».

Примечательно, что в июле 2023 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил реализовать в Норильске «Серную программу», которая позволит сократить вредные выбросы в 10 раз. Первый этап предполагал снижение выбросов Надеждинского металлургического завода, второй – Медного. Эти предприятия вместе выбрасывают в атмосферу 1,8 млн т токсичного газа.

На Надеждинском заводе программу запустили. Выбросы диоксида серы снизились на 45%. Однако Потанин был недоволен тем, что ему пришлось создавать довольно большое производство, которое абсолютно не окупаемо. В результате улавливания серы получался только гипс, который зарывали в тайге. Реализация «Серной программы» на Медном заводе сулила еще большие затраты, поскольку выбросы там больше. Поэтому перенос производства в Китай освобождает Потанина от многих забот.

«На площадке Медного завода мы развернем современное производство: от современных перевалочных пунктов до высокотехнологичного 3D-принтинга различных деталей для оборудования. Это будет иметь важное эстетическое значение: на месте старых цехов Медного завода появятся современные здания, где люди в белых халатах будут задействованы на высокотехнологичном производстве», – поделился прожектами олигарх.

Он обещает трудоустроить всех 2000 сотрудников Медного завода.

«При внимательном рассмотрении амбициозного решения понимаешь, что оно гениально, и убивает сразу нескольких зайцев. В Норильске гарантированно будет решена проблема с выбросами. Кроме того, решается проблема хранения и использования миллионов тонн гипса. Также решается проблема со сбытом продукции, которую несколько дней назад запретили поставлять на международные биржи металлов», – похвалил план Потанина политолог Марат Баширов в своем тг-канале.

«Что это дает России? Дополнительные налоги для бюджета за счет гарантированного рынка сбыта меди в КНР и вообще в Азии. И рабочие места для сотрудников, которых компания привлечет к развитию обновленной промплощадки в Норильске. Важно также и то, что наша страна, точечно переводя медное производство в Китай, по сути, страхует себя от санкционных мер коллективного Запада», – поддерживает высокую оценку его коллега Алексей Мухин.

Однако у проекта нашлись и критики.

«Если вы не знаете, как выглядит деиндустриализация, то Владимир Потанин нам об этом напомнил. Он сообщил, что Медный завод в Норильске закроют, а новый – построят в Китае. Типа и к потребителю ближе, и воздух в Норильске очистится. Ну давайте тогда все дымящее производство закроем и перенесем, и жить будем на зеленой лужайке. Правда, небольшой. Потому что государство, которое не хочет кормить и вооружать свою армию, кормит и вооружает чужую», – написал публицист Сергей Мардан.

«В погоне за способом избежать санкций важно не выплеснуть ребенка и не забыть о том, что отечественная экономика ждет наращивания производств, а не их закрытия или релокации в другие, пусть даже и дружественные страны. К тому же, самый грязный этап будущего совместного производства по выпуску медного концентрата останется в России, чтобы не беспокоить китайских партнеров вредными для экологии выбросами. Ничего не скажешь, хитры и продуманы наши олигархи, умеют завернуть в красивую обертку то, что дурно пахнет. Но развернуть и проверить все равно придется, иначе в конце концов Россия останется не только без медного концентрата, но и вообще без штанов», – предупреждает политолог Игорь Скурлатов.

«Если просеять изложенную в интервью Потанина аргументацию, вывод следующий: построить новое предприятие в Китае сегодня дешевле, чем нести издержки на поддержание изношенных заполярных активов, обход санкционных барьеров и реализацию второго этапа дорогостоящей Серной программы. Мы лишимся предприятия (площадки, компетенций, кадров и т.д.), при этом наш весьма сомнительный геополитический партнёр станет основным потребителем, добываемой на Таймыре руды. Будет ли этот рычаг использоваться против нас или для опосредованного присутствия Китая в Арктическом регионе? Вопрос риторический», – вопрошает эксперт НОЦ «Енисейская Сибирь» Леонид Семененко.