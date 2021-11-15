«Потемкинская оппозиция» в пользу Зеленского»: эксперт о проектах Ахметова

Новости Украины

Формирующаяся на основе различных политических проектов олигарха Рината Ахметова оппозиция нужна для того, чтобы на их фоне президент Украины Владимир Зеленский выглядел выгодно и смог переизбраться.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политический обозреватель Сергей Лямец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт считает, что сейчас начали специально под Зеленского прокачивать так называемую «потемкинскую» оппозицию, которая якобы является альтернативой.

«Единственная задача «потемкинской оппозиции» – это показывать на них пальца и говорить: «Так что, вы за это? Вы за этих что-ли? Вы что, хотите, чтобы Юля была, вы хотите, чтобы Петя был? Вы хотите, чтобы Смешко был или кто-то, я не знаю, кем пугают, – Бойко был? Вы хотите, чтобы эти пришли? Нет, конечно же. Вы что, хотите, чтобы Аваков пришел? А вы что не знаете, что это именно при Авакове нашим детям начали наркоту продавать в школах? Вы хотите поменять Зеленского вот на это? Нет, друзья», – сказал эксперт.

«Вот кого ни назови сейчас из этой «потемкинской оппозиции», они все настолько… Знаете, есть детские мультики, японское анимэ, в которых в магический город приходит вдруг огромное чудовище, грязное, вонючее. Оно приходит и всех распугивает вокруг, потому что все думают, что это какой-то монстр страшный, он сейчас всех будет убивать. И не испугалась одна только девочка, которая отмыла его потом. Ну вот сейчас эти все люди – это такие вонючие монстры – от Порошенко до свежепредставленных оппозиционеров», – заявил Лямец.

При этом, он подчеркивает, что большей угрозой для Зеленского станет не эта оппозиция, а та, которую сейчас готовят втихую.

«В реальности для Зеленского уже где-то, я уверен, начинают готовить настоящую оппозицию. Такие люди, которых не будут светить до последнего момента, потому что рефлекс любого президента, любого окружения президента – это сбивать людей, которые представляют угрозу. Поэтому, конечно же, этого человека, как и самого Зеленского, будут прокачивать где-то втайне, сбоку, параллельно, и никто не будет догадываться до последнего момента. А потом уберут этих «потемкинских» и скажут: «Смотрите, новое лицо, настоящий украинец, наш человек, можно сказать, слуга народа, настоящий, не то, что Зеленский», – считает Лямец.