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15.11.2021 11:39
(Мск), Москва,
Максим Карпенко
 
Дзен, Оппозиция, Политика, Украина
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«Потемкинская оппозиция» в пользу Зеленского»: эксперт о проектах Ахметова

Новости УкраиныФормирующаяся на основе различных политических проектов олигарха Рината Ахметова оппозиция нужна для того, чтобы...

Формирующаяся на основе различных политических проектов олигарха Рината Ахметова оппозиция нужна для того, чтобы на их фоне президент Украины Владимир Зеленский выглядел выгодно и смог переизбраться.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политический обозреватель Сергей Лямец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт считает, что сейчас начали специально под Зеленского прокачивать так называемую «потемкинскую» оппозицию, которая якобы является альтернативой.

«Единственная задача «потемкинской оппозиции» – это показывать на них пальца и говорить: «Так что, вы за это? Вы за этих что-ли? Вы что, хотите, чтобы Юля была, вы хотите, чтобы Петя был? Вы хотите, чтобы Смешко был или кто-то, я не знаю, кем пугают, – Бойко был? Вы хотите, чтобы эти пришли? Нет, конечно же. Вы что, хотите, чтобы Аваков пришел? А вы что не знаете, что это именно при Авакове нашим детям начали наркоту продавать в школах? Вы хотите поменять Зеленского вот на это? Нет, друзья», – сказал эксперт.

«Вот кого ни назови сейчас из этой «потемкинской оппозиции», они все настолько… Знаете, есть детские мультики, японское анимэ, в которых в магический город приходит вдруг огромное чудовище, грязное, вонючее. Оно приходит и всех распугивает вокруг, потому что все думают, что это какой-то монстр страшный, он сейчас всех будет убивать. И не испугалась одна только девочка, которая отмыла его потом. Ну вот сейчас эти все люди – это такие вонючие монстры – от Порошенко до свежепредставленных оппозиционеров», – заявил Лямец.

При этом, он подчеркивает, что большей угрозой для Зеленского станет не эта оппозиция, а та, которую сейчас готовят втихую.

«В реальности для Зеленского уже где-то, я уверен, начинают готовить настоящую оппозицию. Такие люди, которых не будут светить до последнего момента, потому что рефлекс любого президента, любого окружения президента – это сбивать людей, которые представляют угрозу. Поэтому, конечно же, этого человека, как и самого Зеленского, будут прокачивать где-то втайне, сбоку, параллельно, и никто не будет догадываться до последнего момента. А потом уберут этих «потемкинских» и скажут: «Смотрите, новое лицо, настоящий украинец, наш человек, можно сказать, слуга народа, настоящий, не то, что Зеленский», – считает Лямец.

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