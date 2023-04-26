Потемкинские «европейские» деревни Молдовы

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Президент Молдовы Майя Санду внезапно созвала брифинг, чтобы объявить о выполнении программы «Европейское село».

«Мы построим Европу здесь, в Молдове. Село за селом Европа будет доходить до наших домов», – гордо заявила Санду.

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Для закрепления материала сегодня часовой филь о «европейском селе» продемонстрировали на заседании молдавского правительства.

На самом деле хвастаться особо нечем. Из 492 проектов программы за полгода выполнено всего 100. Они касаются проведения канализации, дорожного строительства, электрификации улиц, школ, детсадов и прочей социалки.

Комментаторы сошлись на том, что брифинг Санду – просто элемент пиара перед заседанием Европейского политического сообщества в Кишиневе, намеченного на июнь. Раскритиковал программу экс-премьер-министр Молдовы Ион Кику. По его словам, из-за общего отсутствия денег в стране зарплаты в селах не растут, дороги не строятся.

«И на этом фоне Санду решила перед выборами побелить заборы в селах», – написал Кику в соцсетях.

Согласно статистическим данным, в 2022 году глобальное производство в сельском хозяйстве сократилось почти на 30% по сравнению с 2021 годом. Объем продукции растениеводства уменьшался на 36,8%, а животноводства – на 2,6%.

Средний возраст людей, занятых в сельском хозяйстве Молдовы, составляет 60 лет, и через десятилетие республика столкнётся с отсутствием рабочих рук.

При том, что Молдова – мировой лидер по производству яблок, если считать по числу жителей страны (237,7 кг на душу), спрос на эту продукцию падает. В СНГ сейчас покупают 65% урожая вместо 98%, как раньше.

И хотя экспорт яблок в ЕС вырос с 1 100 до 15 тысяч тонн в год, это не сравнить с 250 тысячами тонн, которые раньше уходили только в Россию.

Однако в ближайшие три года Россия может полностью закрыть внутреннюю потребность в яблоках благодаря развитию садоводства на Северном Кавказе. И молдавский импорт может стать вообще нулевым. И куда тогда девать урожай? Попытки пристроить яблоки в Египте и Индии успехом не увенчались. Прошлой осенью фермеры сгружали их огромными кучами перед зданием правительства и просто вдоль дорог.

А выращивание картофеля в Молдове совсем прекратилось, и аграрная страна завозит его из Марокко и Египта по 1 -1,2 доллара за килограмм,

Политолог Ирина Соколова считает, что молдавская экономическая система полностью завязана на российской.

«Предположение об отрыве этой системы от Москвы на данный момент немыслима. Молдова — аграрная страна, Россия — ее единственный рынок. Молдова, придерживаясь санкций против России, с одной стороны, закрывает свой рынок для РФ, с другой — не может выйти на европейский рынок, тем самым разоряя жизненно важный для страны аграрный сектор. Помощь из Европы не доходит до народа, а оседает в карманах посредников и молдавского правительства», – сказала Соколова в интервью радио «Спутник».