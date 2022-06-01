Потенциал России позволяет обеспечить зерном мировые рынки и заменить выпавшую Украину

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Новости Украины

В следующем сельскохозяйственном году зерновой экспортный потенциал России вырастет на ту же самую дельту, по которой сократится экспортный потенциал Украины.

Об этом говорили участники круглого стола в Москве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К счастью наша страна обладает очень большими – и почвенными ресурсами, и развитый сектор АПК, и мы по основной группе товаров обеспечиваем себя. По зерну мы собираем порядка 130млн тонн, это больше чем наша ежегодная потребность, она где-то 76-80млн тонн. Поэтому мы не только обеспечиваем внутреннее потребление, но и успешно экспортируем сельскохозяйственную продукцию на внешние рынки. И с 2020 года у нас был достигнут паритет, когда объем экспорта превышал, сначала немного, а сейчас уже довольно значительно, на 5-6 млрд долларов превышает объем импорта», – заявил заместитель директора Евразийского центра по продовольственной безопасности МГУ, член экспертного совета Комитета Совфеда по аrрарно-продовольственной политике и природопользованию Дмитрий Хомяков. «Мы видим с вами, что нет никакого кризиса. Может быть, это некоторые недобросовестные блогеры или некомпетентные СМИ нагнетают ситуацию. На самом деле никакого кризиса нет. Мы имеем хорошие виды на урожай этого года, потому что по прогнозам Министерства сельского хозяйства, будет у нас очень неплохой урожай на уровне 130 млн тонн зерновых. У нас ожидается очень хороший урожай масличных, а это основной экспортный товар», – подчеркнул Хомяков.

В свою очередь заместитель директора Евразийского центра по продовольственной безопасности МГУ Роман Ромашкин отметил, что в целом в мире опасения сельскохозяйственной и продовольственной организации ООН не беспочвенны.

«Действительно, в мире, мы видим, что с середины 2020 года вследствие ковидных проблем, нарушения логистических цепочек поставок – существенным образом начали расти мировые цены, и рост мировых цен, конечно, обострял проблему голода, то есть количество недоедающих постоянно растет», – сказал эксперт.

В то же время он обратил внимание на локальные кризисы.

«Украина как ведущий поставщик пшеницы на мировые рынки – на самом деле, если мы посмотрим на валовой сбор пшеницы, то на Украине за последние годы 25-30 млн. тонн, 10 млн. тонн – это обеспечение внутренних потребностей, 15-20 – это экспорт. По прогнозам, производство в следующем сельскохозяйственном году просядет до 20 млн. тонн, получается экспортный потенциал Украины 10 млн. тонн. Но одновременно у нас вырастет производство зерна в России до 80 млн. тонн, то есть экспортный потенциал России будет порядка 40 млн тонн, он возрастет на ту же самую дельту, на которую сократится экспортный потенциал Украины. Поэтому в региональном плане у нас наблюдается баланс. Что будет с поставками на мировой рынок в страны Азии, Африки, Ближнего востока – это большой вопрос, поскольку санкционное давление действительно затрудняет логистику таких поставок», – рассказал Ромашкин.

Он отметил, что санкции влияют и на ряд стран членов ЕАЭС, так как существуют тесные связи между этими странами.

«Санкции, введенные против ряда стран-участниц Евразийского Экономического Союза, повлияли и на другие страны, просто из-за того, что существуют тесные связи, у нас общий рынок. Россия поставляет свою продукцию в Казахстан, Кыргызстан, Армению. Естественно, любые шоки, которые происходят на внутреннем рынке России, они влияют и на наших торговых партнеров», – добавил эксперт.