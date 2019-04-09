Потенциал сербских путчистов исчерпан

09.04.2019

Авторитетные сербские политики приходят к выводу, что нынешняя власть в Белграде не должна допустить повторения сценария 2000 года, когда был свергнут законный президент Слободан Милошевич.

Об этом пишет белградский корреспондент “Российской газеты” в материале, посвященном нынешним антиправительственным протестам в столице Сербии.

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“Есть ли у демонстрантов шанс на победу? Тут формальный расклад таков. Согласно последним опросам общественного мнения Сербскую прогрессивную партию (она формирует правительство, а Вучич является ее лидером) в случае досрочных выборов поддержали бы более 50 процентов респондентов. Оппозиционный “Союз Сербии” набрал бы менее 15 процентов”, – отмечается в публикации.

При этом автор указывает, что эта арифметика вряд ли может служить точным инструментом для прогноза на завтра, поскольку внутри протестного движения есть ультранационалисты, которые хотели бы оседлать процесс и превратить мирные митинги в государственный переворот.

Газета указывает, что президент Сербии Александр Вучич называет вожаков протестного движения “фашистами” и “жуликами” и, судя по всему, не намерен идти ни какие уступки улице.

“Потенциал уличных демонстраций уже исчерпан, – сказал изданию бывший премьер-министр Союзной Республики Югославия и президентом Черногории Момир Булатович,. – Я не думаю, что они перейдут грань, за которой начинается насилие. Достаточно своей крови мы уже пролили”.

В свою очередь экс-президент Сербии Томислав Николич даеет несколько более осторожный прогноз.

“Такие массовые протесты – непредсказуемы. Да, власть не имеет права избивать мирных демонстрантов. Но и не может допустить повторения 2000 года, когда улица смела законно избранного президента”, – резюмирует Николич.