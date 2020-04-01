Потенциальному узурпатору Авакову выгоден длительный карантин – Царёв

01.04.2020, Киев, Максим Карпенко

Карантин на Украине может закончиться не ранее 15-го мая.

Об этом в своем блоге заявил министр внутренних дел страны Арсен Аваков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом, по словам министра, это оптимистический сценарий, который произойдет в случае, если ситуация с заболеваемостью коронавирусом в стране пойдет на улучшение.

«Все спрашивают – когда закончится карантин и ограничения. Многие устали сидеть в четырех стенах. Многие переживают за свою работу и бизнес. У многих просто нет средств – им не за что быть в пассивном состоянии – им нужно зарабатывать.

Постараюсь дать ответы на некоторые вопросы. 1. Никто в нашей стране не знает, когда завершится эпидемия и отменится карантин – а кто говорит, что знает – врёт. Все будет зависеть от развития ситуации и нашей успешности в борьбе с вирусом. Пока карантин отменен только в Китае. Страны вокруг нас каждый день ужесточают меры ограничений – от Польши, с 1 апреля вводящей более жесткий режим карантина, до комендантского часа в Ницце и запрета выходить на улицы во Франции, Испании, Италии и в той же Москве и Нью-Йорке.

Посмотрим, как будут развиваться события в Европе, которую волна вируса накрыла раньше нас. Но, если честно, надо быть реалистами. Моя точка зрения – страна начнет возвращаться к нормальной жизни не раньше 15 мая. И это – предположения оптимиста. С другой стороны, сейчас очень ответственный момент атаки эпидемии. Если не будем массово обниматься и шашлышить в парках, награждая друг друга вирусом, можем сбить пик вируса, не доходя до уровня трагических потерь», – написал Аваков.

Между тем, министру внутренних дел выгодна ситуация с карантином – она позволяет наращивать недовольство нынешней властью и ослабляет позиции президента Зеленского, заявил в комментарии «ПолитНавигатору» экс-депутат Верховной рады Олег Царев.

По мнению политика, карантин в целом позволяет власти принимать нужные для нее законы, в частности, о рынке земли.

«Свою задачу карантин для власти уже выполнил – они приняли закон о продаже земли – и массовых протестов как таковых нет, потому что внимание людей переключено на тему карантина. Заявление Авакова о том, что карантин будет продлен до 15-го числа – есть такая шутка советского времени: «А будет ли война? Войны не будет, но будет такая борьба за мир, что от него и камня на камне не останется».

Вот, примерно то же сейчас происходит с эпидемией. В Украине с разрушенной экономикой, в которую вернулись гастарбайтеры изо всех стран, и теперь не будет валютных поступлений, на которые власть рассчитывала, которые держали курс гривны, остановившаяся экономика – все это страна не может себе позволить. Подход Авакова – чем хуже, тем лучше. Если народ будет доведен до отчаяния, он просто сметет Зеленского, и власть сама упадет в руки Авакова. Поэтому он последовательно выступает за усиление карантина, за введение чрезвычайного положения в стране. Это играет ему на руку», – заявил Царев.

По мнению политика, принятый закон о рынке земли ослабляет позиции Зеленского, потому Аваков принял решение не выводить на улицы ручных националистов, несмотря на то, что подконтрольный ему «Нацкорпус» грозил бунтом в случае снятия моратория на продажу земли.

«Аваков не мог выводить боевиков на улицы, потому что не может в открытую работать против офиса президента, против Зеленского. В офисе президента понимают все риски, связанные с Аваковым. Зеленскому многие говорят, что пора делать выбор, потому что в стране либо будет Зеленский, либо Аваков. Зеленский либо сохранится, либо Аваков придет на его место. В нынешних условиях Аваков не мог позволить «Нацкорпусу» выходить и блокировать задачи, поставленные Зеленским», – отметил Царёв