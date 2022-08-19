«Потенциальные предатели – сплошь. Нужна тотальная чистка» – экс-генерал СБУ

Новости Украины

В украинских спецслужбах, судах, армии и национальной полиции много тех, кто переходит на российскую сторону. Для решения этой проблемы нужно убрать от центров принятия решений все старые кадры и набрать людей с нуля.

Об этом в эфире радио «Радио НВ» заявил бывший замглавы СБУ генерал-майор Виктор Ягун, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что нужно закрывать систему для старых кадров. Таким путём пошли страны Балтии, таким путём пошла Польша. Все старые кадры нужно отвести от дел и от принятия решений. Их можно оставить советниками, преподавателями академий. Я считаю, что даже моё поколение нужно вычищать. А я пришёл в 94 году, мы были зависимые, варились в одном товариществе. Возможно, мы в какой-то мере уязвимы. Чтобы с этим не разбираться, нужно просто закрывать эту проблему», – сказал сбушник.

Он указал на то, то балтийские страны уже сталкивались с подобной проблемой.

«Почему я это говорю? Потому что я разговариваю со своими коллегами из балтийских стран, они мне говорили, что они старались эволюционным путём чего-то менять. И всё равно, даже через 20-25 лет, через 30 лет деятельности спецслужб выколупывали из них агентуру ФСБ. Которая базировалась, если не на бывших сотрудниках КГБ, то на их детях и родственниках. Поэтому я ещё раз говорю. Нужно принимать кардинальных решения. Очищать службу раз и навсегда. Закрывать вопрос каких-то поколений и набирать с нуля, наверное, даже через какую-нибудь специальную комиссию. Комиссию, которая может быть создана на базе Верховной Рады. Мы видим, хотим или не хотим, но предательство в наших структурах, не только в СБУ, но и в армии, национальной полиции, вы видите тех коллаборантов и из прокуратуры, из судов на оккупированных территориях. Всё равно есть люди, которые переходят на сторону врага», – переживал Ягун.