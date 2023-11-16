Потенциальный кандидат в президенты США назвал «хорошей инвестицией» убийство российских солдат на Украине

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Война на Украине – это хорошие инвестиции для США в борьбе с Россией.

Об этом, выступая с речью по вопросам внешней политики в Институте Гудзона в Вашингтоне, заявил бывший губернатор Нью-Джерси, претендующий на участие в президентских выборах 2024 года от Республиканской партии, Крис Кристи, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Кристи, благодаря американской помощи, Украина якобы уже уничтожила половину российской армии и неплохо было бы удвоить эти инвестиции.

«Наша стратегия на Украине основана на принципиальной стратегии поддержать украинцев, сражающихся и умирающих за свою страну. Хотя я бы предоставил больше оружия, чем это сделал президент Байден. И не стал бы шантажировать их этим оружием, чтобы получить компромат на Джо Байдена, как это сделал Дональд Трамп. Я был там, встречался с президентом Зеленским, и он сказал мне передать каждой группе американцев эти два послания. Первое – «спасибо вам». Он сказал, что без американской помощи Украина сейчас была бы оккупирована Россией, и они никогда не забудут ту помощь, которую мы им оказали… Мы сделали это и потратили менее 4% годового военного бюджета. И при этом украинская армия уничтожила 50% российского военного потенциала без единой капли американской крови. Мне кажется, что для нас это довольно хорошая отдача от инвестиций, и мы должны удвоить ее», – заявил Кристи.