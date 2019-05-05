Потенциальный союзник Додона обрушился на Россию в эфире украинского ТВ

05.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Украина и Молдова пострадали от действий Кремля, который поддерживает пророссийские анклавы – Донбасс и Приднестровье, чтобы заблокировать движение Киева и Кишинева на Запад.

Об этом в эфире телеканал «Espreso.TV» заявил депутат парламента Республики Молдова от блока «Акум» Оазис Нантой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сценарий России по дестабилизации ситуации на постсоветском пространстве состоит в том, что в начале провоцируется так называемый сепаратизм и разрушается структура конституционной власти с помощью вооруженной силы, посредством вооруженной агрессии.

Потом создаются марионеточные режимы, после чего Россия навязывает так называемые переговоры с этими марионеточными режимами. Потом Россия начинает настаивать на особом статусе этих марионеточных режимов, который фактически сводится к праву вето на предмет геополитического выбора страны», – сказал Нантой.

Выступление молдавского депутата-русофоба примечательно, поскольку, как известно, ранее президент Молдовы Игорь Додон заявлял о возможности создания коалиции пропрезидентской партии социалистов с блоком «Акум», который представляет Натой.

Додон требовал, чтобы «Акум» отказался от претензий на контроль над внешней политикой и приднестровским урегулированием.

«Все что касается внешней политики, обороны и приднестровской проблемы, отдайте эти направления социалистам. Потому что вы наломаете дров. Потому что, если вам отдадут приднестровское урегулирование, у нас будет еще один конфликт на Днестре», – сказал Додон.

Напомним, что молдавский парламент больше двух месяцев не может начать работу, потому что прошедшие в него партии не в состоянии создать коалицию и избрать руководящие органы.

Если коалиция не будет создана, в стране должны пройти досрочные выборы. Это рискованно для партий, представленных в парламенте, поскольку есть возможность не улучшить, а ухудшить свой последний результат.

Именно поэтому социалистам, которые в результате последнего голосования не получили требуемого большинства голосов в парламенте, приходится рассматривать возможность неестественных коалиций со своими идеологическими противниками.