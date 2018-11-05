«Потепление» отношений с Венгрией Киев закрепил переброской Нацгвардии в Закарпатье

05.11.2018, Киев, Владимир Гладков

На Закарпатье сепаратизма нет, но есть кремлевские провокации и политики, которые мутят воду накануне выборов.

Об этом говорится в сюжете принадлежащего президенту Украины Петру Порошенко «5 канала», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Имперский свербёж уже даже не скрывают в Венгрии. Вопрос, когда Киев начнёт адекватно отвечать на паспорта, флаги и ультимативный тон разговора их с нами, поскольку вежливость и дипломатию в Будапеште воспринимают как слабость. Неужели у Москвы научились?», – задался вопросом автор сюжета.

Он процитировал депутата Закарпатского облсовета Ильдико Орос, которая сожалеет, что «коммунистически-фашистские манеры управления ХХ века присутствуют и сейчас, особенно в Украине». Журналисты отмечают в одном из приграничных городов Закарпатья венгерские триколоры рядом с украинскими флагами, будапештское время на часах местного собора и разноязычие.

Не обошлось и без упоминания скандала с бордами «Остановим сепаратистов».

«Это российские спецслужбы», – уверен Ярослав Галас, замглавы Закарпатской ОГА, который отметил, что провокационные надписи в том числе на венгерском языке появлялись и ранее.

Вспомнили и взрыв в офисе Общества венгерской культуры Закарпатья, впрочем, следствие по этому делу ещё продолжается.

«Такие провокации участились после дипломатических скандалов между Венгрией и Украиной. Будапешту не понравилось, что в школах нацменьшинств часть предметов будут преподавать на украинском, и Венгрия начала блокировать Украине путь на евроинтеграцию», – говорится в сюжете.

Тем не менее, несмотря на аннотацию телеведущего, материал для украинской пропаганды вышел достаточно миролюбивым. Журналисты отмечают сдвиг и потепление в украинско-венгерских отношениях, однако языковой спор ещё не решён. Украина должна имплементировать рекомендации Венецианской комиссии: сделать переходный период пять лет и не применять языковые нормы к частным учебным заведениям.

При этом в сюжете подчёркивают, что в основном ситуация нагнетается киевскими и закарпатскими политиками, которые мутят воду в своих интересах перед выборами, а проблемы сепаратизма в регионе нет, что не помешало МВД Украины от греха подальше отправить на Закарпатье роту Нацгвардии.