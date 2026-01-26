Потепление уже не спасёт Киев. Россия держит всё под контролем – украинский эксперт

Игорь Шкапа.  
26.01.2026 17:16
  (Мск) , Киев
Просмотров: 791
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Центральная власть должна помочь мэру Виталию Кличко организовать эвакуацию населения из замерзающего после обстрелов Киева.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Центральная власть должна помочь мэру Виталию Кличко организовать эвакуацию населения из замерзающего после обстрелов...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Ведущая поинтересовалась, насколько оправданы заявления Кличко, уже дважды призвавшего жителей столицы по возможности покидать город в условиях отсутствия света и отопления.

Гость эфира решил чуть снизить градус, заметив, что, по прогнозам синоптиков, уже на следующей неделе морозы спадут и якобы станет несколько легче, но тем не менее согласился, что выезжать людям надо.

«Вопрос остается, а что делать с людьми, которые не могут, инвалиды например, пожилые люди и просто работающие люди, у которых нет возможности уехать. Думаю, что один господин Кличко не справится. Нужна помощь государственных органов власти», – уверен эксперт.

По его словам, власть может исправить ситуацию лишь при потеплении, но дал понять, что это далеко не факт.

«Но трудно исправить в то время, пока в России удается держать под огневым контролем
основные подстанции передачи электрической энергии в киевский регион с атомных электростанций. Это основная проблема. Поэтому над этим нужно думать и как-то решать», – предупредил Омельченко.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить