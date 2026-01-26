Потепление уже не спасёт Киев. Россия держит всё под контролем – украинский эксперт

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Центральная власть должна помочь мэру Виталию Кличко организовать эвакуацию населения из замерзающего после обстрелов Киева.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Ведущая поинтересовалась, насколько оправданы заявления Кличко, уже дважды призвавшего жителей столицы по возможности покидать город в условиях отсутствия света и отопления.

Гость эфира решил чуть снизить градус, заметив, что, по прогнозам синоптиков, уже на следующей неделе морозы спадут и якобы станет несколько легче, но тем не менее согласился, что выезжать людям надо.

«Вопрос остается, а что делать с людьми, которые не могут, инвалиды например, пожилые люди и просто работающие люди, у которых нет возможности уехать. Думаю, что один господин Кличко не справится. Нужна помощь государственных органов власти», – уверен эксперт.

По его словам, власть может исправить ситуацию лишь при потеплении, но дал понять, что это далеко не факт.