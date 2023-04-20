Потерь нет: Киев выделил 100 гектаров для захоронения военных

Олег Кравцов.  
20.04.2023 14:58
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Киев, Местная власть, Украина


На Украине начали процедуру Национального военного мемориального кладбища.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

На Украине начали процедуру Национального военного мемориального кладбища. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в...

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«Киевсовет сегодня отвел землю и фактически начал процедуру создания Национального военного мемориального кладбища в Быковне. За его создание отвечает государство и место определит правительство. Столица готова всеми возможными способами способствовать созданию мемориала наших героев. Ранее мы поддержали предложение правительства о создании военного кладбища на Лысой горе. Но у общественности она поддержки не нашла», – рассказал киевский гардоначальник.

По его словам, из-за этого речь идет о Быковне, которая находится в 10 километрах от Киева.

«8 гектаров земли в этой местности – в собственности города. И сегодня мы отвели их, фактически начав процедуру организации мемориала. Рядом – около 90 гектаров – земля государственная. Общая площадь Национального военного мемориального кладбища достигнет почти 100 гектаров», – резюмировал Кличко.

В комментариях к записи пользователи ужаснулись размерами кладбища.

«Боже, сколько погибших, если отводят 100 гектаров», – пишет Галина Старжинская.

«А вы думает их мало? Если власть не озвучивает цифру», – отвечает ей Мила Поноренко.

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