Потерей транзита Украина платит за свою «губительную внешнюю политику» – Бортник

28.09.2021 23:32 (Мск), Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Потеря транзита российского газа в Венгрию, а после 2024 года, возможно, в остальную Европу – результат внешней политики Украины, недружественной в отношении всех соседних стран.

Об этом в беседе на канале «Первый независимый» заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы что, друзья для Венгрии? Мы себя ведём как друзья, или как враги? Правительство Венгрии 7 лет просит – «не трогайте нашу систему образования, ну не трогайте её, мы же не просим вас что-то дополнительного, оставьте всё как было, то, что нам гарантировал ещё Советский Союз. Советский Союз по сравнению с вами вершина демократии, а вы – тоталитарный режим, потому что вы отбираете право обучаться на родном венгерском языке нескольким десяткам тысяч учеников наших». Были паспортные скандалы, обыски венгерских организаций, сепаратистские скандалы. Они привели к тому, что мы сегодня заплатим уже деньгами за разрушение наших международных отношений. Вообще по периметру наших границ не осталось друзей. Что, Молдавия друг? Или Польша? Или Венгрия, Румыния, Белоруссия? Мы проводили губительную внешнюю политику, разрушающую вообще всё вокруг нас. И мы сейчас за это заплатим, и мы заплатим после 2024 года, да, потому что после 2024 года это соглашение между Венгрией и «Газпромом» на нас не будет влиять. Это соглашение надо считать подготовкой к будущему лишению Украины транзита после 2024 года. Сегодня венгерский транзит – это примерно 10% транзита через Украину, 200 млн долларов год».

Он отметил, что Будапешт даже пошел на определенные убытки, лишь бы освободиться от рискованных поставок через Украину.

«Кроме того, для Венгрии этот шаг, вообще-то, тяжёлый, потому что она идёт на дополнительные убытки, для того чтобы договориться с «Газпромом» через «Южный поток». Система венгерская настроена так, что она сама была транзитная, она транзитировала тот газ, который шёл через Украину в Сербию, Хорватию, Боснию-Герцеговину. Сегодня они тоже будут терять этот транзит, перестраивать систему на реверс. Об этом в Украине ещё никто не говорит. Они идут на эти потенциальные убытки из-за того, что Украина недружественна. И в Европе никто то не сможет критиковать Венгрию за это. И никто не даст гарантию стабильности поставок газа через территорию Украины после 2024 года. Транзитного контракта нет после 2024 года, страна находится в ситуации войны, страна политически нестабильна. Вот кто даст гарантию, что мы сможем транзитировать?» – спросил Руслан Бортник.