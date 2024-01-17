Потери масштабов Второй мировой войны может себе позволить только фашистская Украина – эксперт

Россия не идёт в глубокие наступления, поскольку никакой командующий не может сейчас позволить себе потери уровня Второй мировой войны.

Об этом на канале «Филипповский 13» заявил российский военный эксперт Илья Крамник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы воспитаны на Второй мировой, нам всем хочется стремительных рывков, красных стрелочек, это всё очень красиво. Тут проблем несколько, одна из них политическая. Никакой командующий не может сейчас позволить себе потери уровня Второй мировой. Могут украинцы, но у них не получилось. Они пошли в наступление, они, в принципе, несли потери в относительных цифрах сравнительные с потерями Второй мировой, да в общем и в абсолютных, они уже к ним подбираются, если пересчитывать на количество населения. Но у них не было для успеха этого наступления достаточного количества матчасти – снарядов, пушек, инженерных машин. Чтобы были «стрелочки», надо идти вперёд, чтобы идти вперёд, надо быть готовыми к соответствующим потерям. Украинцы были готовы к потерям и их несли, но оружия у них соответствующего не было, слава Богу. А у нас оружие соответствующее есть, но нести потери в тех объёмах, в которых их несут украинские войска, и в тех соотношениях, как если представить по боям в Великой Отечественной, мы, естественно, не можем. Поэтому боевые действия ведутся вот так – наступление только в тактической глубине. Без вот этих рывков и прорывов, которые могли стоить частям, идущим на острие прорывов до трети, а иногда до половины личного состава, никто не может себе этого позволить», – рассказал Крамник.

При этом, по его словам, нельзя допустить заморозки конфликта, потому что как раз сейчас несут потери именно самые опытные части ВСУ.

«Конечно же, с одной стороны, тоже есть очень значительно накопленный опыт, но при этом мы видим, что очень тяжёлые потери, которые несут украинские подразделения на ряде ключевых участков, они часто этот итог обессмысливают. Подразделения, которые ведут боевые действия, просто регулярно стачиваются до степени, когда некому передавать этот опыт следующим. Приходит следующая волна призывников, которые только что прошли какое-то обучение, и вновь они бросаются в бой. Это их беда, это наше в данном случае счастье, и это главная причина того, почему не хотелось бы сейчас, чтобы конфликт прекратился после его заморозки», – объяснил эскперт.

Он допустил, что несмотря на численный перевес ВСУ, фронт может посыпаться.

«У них сохраняется определённое численное превосходство, это, в том числе, тоже ответ на вопрос, почему мы не наступаем. Нам нужно всё-таки для того, чтобы сформировать достаточно крупный ударный кулак, получить определённое превосходство общей численности именно на фронте. У нас страна огромная, и сухопутные войска продолжают быть развёрнутыми, всё-таки доля войск, находящихся непосредственно на фронте, заметно ниже доли войск, которую держит на фронте Украина. Но сколько они ещё продержатся, это Бог весть. Те потери, которые они сейчас несут, особенно в сочетании с нехваткой оружия, могут привести к тому, что фронт в тех или иных местах начнёт сыпаться», – сказал Крамник.

В совокупности к потерям, по его словам, если помощь Украине окажется на том же уровне, что и сейчас, к лету будет самое благоприятное время для наступления России.

«Если сейчас поставки Украине останутся на том же уровне, на котором они были последние месяцы, то наверняка у нас тоже где-то к лету сложатся благоприятные условия для перехода в наступление. Будут ли эти условия такими, или сейчас в Штатах примут какое-то решение, позволяющее продолжать поставки, продолжать закупки в третьих странах, мы пока сказать не можем. Но вероятность того, что Украине не дадут ничего, велика. Она растёт, и по мере появления и, главное, осознания неудач на Западе, желающих присоединяться к провальному проекту немного», – заключил эксперт.